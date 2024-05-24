«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена WWE. Об этом в соцсетях сообщил директор по контенту организации Пол Левек.
Поздравляем «Байер» с тем, что они впервые в истории стали чемпионами Бундеслиги после невероятного, исторического сезона без поражений. Пришло время отпраздновать, как подобает чемпионам, которыми вы являетесь.
P.S. Рок отдыхает, когда Стива Остина принимал приёмы, часто переигрывал, Неймар и рядом не катался))
P.S. Рок отдыхает, когда Стива Остина принимал приёмы, часто переигрывал, Неймар и рядом не катался))