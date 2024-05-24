Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыГермания. Бундеслига 2023/2024

«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена

вчера, 20:54

«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена WWE. Об этом в соцсетях сообщил директор по контенту организации Пол Левек.

Поздравляем «Байер» с тем, что они впервые в истории стали чемпионами Бундеслиги после невероятного, исторического сезона без поражений. Пришло время отпраздновать, как подобает чемпионам, которыми вы являетесь.

«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена«Байер» получил чемпионский пояс от рестлинг-промоушена

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУЕФА назвал лучшего молодого игрока сезона в Лиге Европы
Вчера, 21:57
ОфициальноЛаутаро Мартинес признан лучшим игроком сезона в Серии А
Вчера, 19:59
ОфициальноОбамеянг — лучший футболист Лиги Европы сезона-2023/24
Вчера, 18:59
ОфициальноОбъявлено имя лучшего тренера сезона в Серии А
Вчера, 14:34 Фото
Алексей Миранчук не привезёт кубок Лиги Европы в Россию
Вчера, 13:00
ОфициальноБруну Фернандеш — лучший игрок сезона по версии фанатов «Манчестер Юнайтед»
23 мая
Сортировать
Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:52
В пока ещё не очень богатом музее Байера будет смотреться круто
Lewa2708
Lewa2708 ответ Penokkio (раскрыть)
сегодня в 05:51
Ого , помню его
Penokkio
Penokkio
вчера в 22:38
Для фанатов рестлинга, кто не знает, Пол Левек - это Triple H, его реальное имя. Унаследовал компанию от Винса
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:41, ред.
Золотое правило в WWE неважно как ты исполнишь свои приёмы, важно красиво принять приёмы соперника, в чём Байер выступил потрясающе ,принял аж 3,
P.S. Рок отдыхает, когда Стива Остина принимал приёмы, часто переигрывал, Неймар и рядом не катался))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
Аталанта устроила над Байером крутой рестлинг-шоу
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:57
Байер молодец в этом сезоне,отлично играли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 