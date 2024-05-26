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Семак назвал нынешнее чемпионство «Зенита» самым сложным и запоминающимся

сегодня, 01:15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, какой из титулов был для него самым сложным.

25 мая клуб из Санкт-Петербурга выиграл свой 11-й чемпионский трофей. Под руководством специалиста петербуржцы победили в Российской Премьер-Лиге шесть раз.

Самый сложный титул — этот. Этот титул и самый запоминающийся. Было ли в истории такое, чтобы три команды до последней минуты претендовали на чемпионство?

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Все комментарии
альсато
альсато ответ bashnat013 (раскрыть)
сегодня в 12:22
а за чем мне тогда заниматься спонсорством,(развитием клубной спортивной инфраструктуры) если через два сезона меня от тЕдова ))) выкинут?...Ищи дураков))))
bashnat013
bashnat013
сегодня в 10:03
Читаю и смеюсь а давайте сделаем в нашем чемпионате. То спонсор не может спонсировать команду больше двух лет и не возвращаться туда в течении 30 лет и внучки и дочки этих спонсоров тоже вот тогда и футбол поднимется и не будет этого шопито
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:26
Динамо и Краснодар профукали всё что могли и кто же в этом виноват? - Ну конечно Карпин...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:58
А ещё самым интересным, интригующим.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:46
Лучше бы оно уплыло, зажрались уже, перемены нужны Зениту.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:02, ред.
Самой запоминающийся была бездарность СерОжи... Хотя может так было задумано?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:52
Так и есть. Концовка была непредсказуема
6cbmvk2w964v
6cbmvk2w964v
сегодня в 06:43
Зенит с очередным чемпионством, он это заслужил больше всех.
zajrdk5nqd7k
zajrdk5nqd7k
сегодня в 06:41
Зенит явно не хотел становиться чемпионом, но ему не дали сделать этого.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:40
К сожалению Быки и Динамики сами все профукали... а Зенит раздавал подарки на право и на лево....
vjgjkgk795qj
vjgjkgk795qj ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:39
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:11
    Конечно,.


    Конечно...до последнего тура и не все от тебя зависит...

    А
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:31
    Семак, сам себе усложнил задачу удержать чемпионство и теперь, называет эту победу запоминающейся и сложной. Кто ж тебе виноват, что ты, за пять туров до конца, имея преимущество в 9 очков, бездарно растранжирил весь гандикап?! Скажи спасибо Краснодару, и не забудь- поляну накрыть быкам. И кстате, Карпина, тоже не забудь пригласить...)))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:21
    Здесь Серёга безусловно прав - чемпионство могло и "уплыть" в последний момент и помнить он об этом будет долго...)))
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