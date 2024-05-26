Семак назвал нынешнее чемпионство «Зенита» самым сложным и запоминающимся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, какой из титулов был для него самым сложным.
25 мая клуб из Санкт-Петербурга выиграл свой 11-й чемпионский трофей. Под руководством специалиста петербуржцы победили в Российской Премьер-Лиге шесть раз.
Самый сложный титул — этот. Этот титул и самый запоминающийся. Было ли в истории такое, чтобы три команды до последней минуты претендовали на чемпионство?
Конечно...до последнего тура и не все от тебя зависит...
А
Конечно...до последнего тура и не все от тебя зависит...
А