Семак назвал нынешнее чемпионство «Зенита» самым сложным и запоминающимся

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сегодня, 01:15

Главный тренер «Зенита» рассказал о том, какой из титулов был для него самым сложным.

25 мая клуб из Санкт-Петербурга выиграл свой 11-й чемпионский трофей. Под руководством специалиста петербуржцы победили в Российской Премьер-Лиге шесть раз.