«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо «Барселоне»

1719392310

вчера, 11:58

«Барселона» хочет подписать игрока на позицию вингера.

По информации источника, около двух месяцев назад «Манчестер Юнайтед» предложил клубу в обмен на одного из игроков, но каталонцы такой вариант не приняли. После окончания сезона футболист вернулся в расположение МЮ , но не собирается оставаться в этом клубе.

Сообщается, что в футболисте заинтересован новый главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик. «Барса» не рассматривает вариант с трансфером, но может взять игрока в аренду.