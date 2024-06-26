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«Манчестер Юнайтед» предложил Санчо «Барселоне»

вчера, 11:58

«Барселона» хочет подписать игрока на позицию вингера.

По информации источника, около двух месяцев назад «Манчестер Юнайтед» предложил клубу Джейдона Санчо в обмен на одного из игроков, но каталонцы такой вариант не приняли. После окончания сезона футболист вернулся в расположение МЮ, но не собирается оставаться в этом клубе.

Сообщается, что в футболисте заинтересован новый главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик. «Барса» не рассматривает вариант с трансфером, но может взять игрока в аренду.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:48
Флик хороший тренер, зря он попер в Барсу, с их проблемами они уничтожат авторитет немца, и уволят в середине сезона
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 12:12
Конечно, отдавайте в аренду! А потом он бесплатно уйдёт. Идиоты.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:09
Не собираешься оставаться?
А как же действующий контракт?
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:05
Чуваку пора свой клуб находить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:05
Думаю аренда МЮ вряд ли устроит
Гость
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