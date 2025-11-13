Top.Mail.Ru
 
 
 
Словакия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:28
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Словакия – Северная Ирландия, который состоится 14 ноября 2025 года.

Словакия

Сборная Словаки и вовсе начала квалификацию с победы над Германией (1:0), но поражение в другом матче не позволило сейчас иметь команде преимущество над фаворитом группы. Оба коллектив сейчас делят первое место с девятью баллами, а словацких футболистов ждет решающий поединок с Северной Ирландией, где ей нельзя проигрывать, чтобы не отдать свое место нынешнему сопернику.

13 октября сборная Словакии обыграла на своем поле Люксембург (2:0), а 10 числа уступила на выезде Северной Словакии (0:2).

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии старается преследовать лидеров и не еще не теряет надежды хотя бы на второе место в группе. В активе команды сейчас шесть очков и ей нужно обязательно побеждать Словакию на выезде, чтобы сравняться по очкам и желательно превзойти в разнице забитых и пропущенных мячей. Поражение или ничья в этой игре оставит гостей без путевки на мундиаль.

13 октября Северная Ирландия проиграла Германии (0:1) на своем поле и обыграл Словакию (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит Словакия – 1.93
  • Ничья – 3.2
  • Победят Северная Ирландия – 4.5

Статистика

  • Северная Ирландия выиграла лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Словакия не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд
  • Четыре последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

Поставить на победу Словакии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что гости будут ждать свой шанс и действовать на нервы сопернику, что принесет свои плоды.

 
