Словакия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763062122

вчера, 22:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Словакия – Северная Ирландия, который состоится 14 ноября 2025 года.

Словакия

Сборная Словаки и вовсе начала квалификацию с победы над Германией (1:0), но поражение в другом матче не позволило сейчас иметь команде преимущество над фаворитом группы. Оба коллектив сейчас делят первое место с девятью баллами, а словацких футболистов ждет решающий поединок с Северной Ирландией, где ей нельзя проигрывать, чтобы не отдать свое место нынешнему сопернику.

13 октября сборная Словакии обыграла на своем поле Люксембург (2:0), а 10 числа уступила на выезде Северной Словакии (0:2).

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии старается преследовать лидеров и не еще не теряет надежды хотя бы на второе место в группе. В активе команды сейчас шесть очков и ей нужно обязательно побеждать Словакию на выезде, чтобы сравняться по очкам и желательно превзойти в разнице забитых и пропущенных мячей. Поражение или ничья в этой игре оставит гостей без путевки на мундиаль.

13 октября Северная Ирландия проиграла Германии (0:1) на своем поле и обыграл Словакию (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Словакия – 1.93

Ничья – 3.2

Победят Северная Ирландия – 4.5

Статистика

Северная Ирландия выиграла лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Словакия не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд

Четыре последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

Поставить на победу Словакии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что гости будут ждать свой шанс и действовать на нервы сопернику, что принесет свои плоды.