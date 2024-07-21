«Барселона» заинтересована в Канте

«Барселона» хочет усилить полузащиту.
По информации источника, в список кандидатов снова попал Нголо Канте, выступающий сейчас за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии.
Француз находился в поле зрения каталонского клуба в течение последних двух лет, но в итоге испанцы не предприняли конкретных шагов для трансфера. Теперь «сине-гранатовые» снова вернулись к этому варианту, убедившись в хорошей игре и оптимальной физической форме хавбека, которую он показал во время чемпионата Европы в Германии.
Идея «Барсы» заключается в том, чтобы взять Канте в аренду, однако такой вариант маловероятен. Ранее отказ в трансфере получил «Вест Хэм».
Но он вроде как после ЕВРО опроверг информацию, что уйдет летом. И к тому же там ему платят хорошую ЗП, часть которой он как всегда отдает на благотворительность. Барселона столько платить не сможет.
Но он вроде как после ЕВРО опроверг информацию, что уйдет летом. И к тому же там ему платят хорошую ЗП, часть которой он как всегда отдает на благотворительность. Барселона столько платить не сможет.