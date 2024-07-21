«Барселона» заинтересована в Канте

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21 июля 2024, 12:53

«Барселона» хочет усилить полузащиту.

По информации источника, в список кандидатов снова попал , выступающий сейчас за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии.

Француз находился в поле зрения каталонского клуба в течение последних двух лет, но в итоге испанцы не предприняли конкретных шагов для трансфера. Теперь «сине-гранатовые» снова вернулись к этому варианту, убедившись в хорошей игре и оптимальной физической форме хавбека, которую он показал во время чемпионата Европы в Германии.

Идея «Барсы» заключается в том, чтобы взять Канте в аренду, однако такой вариант маловероятен. Ранее отказ в трансфере получил «Вест Хэм».