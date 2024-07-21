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«Барселона» заинтересована в Канте

21 июля 2024, 12:53

«Барселона» хочет усилить полузащиту.

По информации источника, в список кандидатов снова попал Нголо Канте, выступающий сейчас за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии.

Француз находился в поле зрения каталонского клуба в течение последних двух лет, но в итоге испанцы не предприняли конкретных шагов для трансфера. Теперь «сине-гранатовые» снова вернулись к этому варианту, убедившись в хорошей игре и оптимальной физической форме хавбека, которую он показал во время чемпионата Европы в Германии.

Идея «Барсы» заключается в том, чтобы взять Канте в аренду, однако такой вариант маловероятен. Ранее отказ в трансфере получил «Вест Хэм».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
21 июля в 13:58
Если травм не будет то спокойно потянул бы думаю
sv_1969
sv_1969
21 июля в 13:56
Барсе конечно не хватает в опорную зону такого игрока как Канте! Но Канте 32 года и в последнее время он подвержен травмам!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 июля в 13:53
Подпишите Ольмо,как Лапорта и Деку заколебали.Пока эти двое у власти нечего хорошего ожидать.
Grizly88
Grizly88
21 июля в 13:38
Это надо было давно подписать, шас Барселоне надо избавляться от таких игроков
НE Эго Ист
НE Эго Ист
21 июля в 13:27
Это надо было делать давно.. Сейчас поздно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 13:26
в барселонских клиниках теплее и больше солнца, вкусная паэлья и веселый президент...
Канте больше травм получает с возрастом!!!
или Субименди, или Гидо Родригес.
Romeo 777
Romeo 777
21 июля в 12:57
Интересно было бы посмотреть на Канте, в менее жесткой Ла Лиге спокойно смог бы отыграть годика 2 еще, в АПЛ в Челси последние свои 2 сезона был на длительных травмах.
Но он вроде как после ЕВРО опроверг информацию, что уйдет летом. И к тому же там ему платят хорошую ЗП, часть которой он как всегда отдает на благотворительность. Барселона столько платить не сможет.
Гость
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