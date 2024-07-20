Фюллькруг может покинуть «Боруссию» из-за прихода Гирасси

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вчера, 16:43

«Атлетико» нуждается в нападающем после отъезда Альваро Мораты в Италию. Основным кандидатом является форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Германии . Игрок имеет контракт до июня 2026 года, но он недоволен приходом Сехру Гирасси. «Атлетико» хочет воспользоваться данной ситуацией и подписать Фюллькруга.

Немец был бы рад покинуть Дортмунд и стал бы хорошим приобретением для «матрасников». Сообщается, что после хорошего прошлого сезона и чемпионата Европы «Атлетико» придётся заплатить за Фюллькруга около 30 миллионов евро.