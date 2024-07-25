Де Брюйне отказался от зарплаты в 1 млн фунтов в неделю в «Аль-Иттихаде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отказался переходить в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб предлагал бельгийцу зарплату в размере 1 млн фунтов стерлингов в неделю, но игрок ответил отказом.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отказался переходить в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб предлагал бельгийцу зарплату в размере 1 млн фунтов стерлингов в неделю, но игрок ответил отказом.
Реалу засадит и в принципе может ехать на заработки
Реалу засадит и в принципе может ехать на заработки