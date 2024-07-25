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Де Брюйне отказался от зарплаты в 1 млн фунтов в неделю в «Аль-Иттихаде»

вчера, 13:10

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отказался переходить в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб предлагал бельгийцу зарплату в размере 1 млн фунтов стерлингов в неделю, но игрок ответил отказом.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:04
Зря. Хорошие бабки.. Но лярда ему никто не предложит..
adekvat
adekvat
вчера в 14:04
Знает себе цену.
Pennywise return
Pennywise return
вчера в 14:02
Ему только 33. Это как хорошо подержанная иномарка. До 35 лет уверенно будет тянуть высший уровень
shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Наверное правильно сделал... он еще пока один из ключевых игроков МС.
allemz
allemz
вчера в 13:29
Ещё 2 сезона, если потянет, будет круто
Реалу засадит и в принципе может ехать на заработки
8cdh6bjd64cu
8cdh6bjd64cu
вчера в 13:25
Он знает себе цену!!! Молодец!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:21
" Хоть я и рыжий , но за такие пенсы играть не буду " - подумал Кевин и отказался...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Наверно и так хорошо заработал в чемпионате.
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