«Реал» хочет подписать Ляпорта из Саудовской Аравии

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вчера, 12:06

Мадридский «Реал» может подписать защитника «Аль-Насра» .

Клуб ищет футболиста на замену ушедшему Начо.

Игрок хочет расторгнуть контракт с саудовской командой для перехода в «Реал», но «Аль-Наср» настаивает на трансфере.