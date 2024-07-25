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«Реал» хочет подписать Ляпорта из Саудовской Аравии

вчера, 12:06

Мадридский «Реал» может подписать защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта.

Клуб ищет футболиста на замену ушедшему Начо.

Игрок хочет расторгнуть контракт с саудовской командой для перехода в «Реал», но «Аль-Наср» настаивает на трансфере.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
Хотите получить... Тогда надо заплатить.
shlomo
shlomo
вчера в 12:34
Да ну, не может игрок из такой топовой лиги разорвать контракт и уехать в слабый европейский чемпионат, никогда в жизни не поверю....:))))

Всегда забавно, как европейцы рассуждают о равных правах, но как доходит до дела, как в этом случае, считают, что арабы и африканцы должны отдавать все лучшее за просто так. Оборзевшие гeйропейцы считают, что им всё можно. Пусть платят Аль-Наcру 27 лямов. Ишь чего! Бесплатно они заберут?!

Ну а так что, Китайский опыт ничему не научил шейхов. По итогу качественные игроки, которые понимают, что ещё могут поиграть на высоком уровне откровенно скучают и хотят сбежать, а остаются лишь немотивированные пенсионеры, которые на старость деньги зарабатывают.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:13
Наср : Забирайте бесплатно. И балласта в нагрузку. Мы може хоть какой трофей выиграем тогда.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Гость
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