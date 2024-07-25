«Реал» хочет подписать Ляпорта из Саудовской Аравии

Мадридский «Реал» может подписать защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта.
Клуб ищет футболиста на замену ушедшему Начо.
Игрок хочет расторгнуть контракт с саудовской командой для перехода в «Реал», но «Аль-Наср» настаивает на трансфере.
Мадридский «Реал» может подписать защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта.
Клуб ищет футболиста на замену ушедшему Начо.
Игрок хочет расторгнуть контракт с саудовской командой для перехода в «Реал», но «Аль-Наср» настаивает на трансфере.
Всегда забавно, как европейцы рассуждают о равных правах, но как доходит до дела, как в этом случае, считают, что арабы и африканцы должны отдавать все лучшее за просто так. Оборзевшие гeйропейцы считают, что им всё можно. Пусть платят Аль-Наcру 27 лямов. Ишь чего! Бесплатно они заберут?!
Ну а так что, Китайский опыт ничему не научил шейхов. По итогу качественные игроки, которые понимают, что ещё могут поиграть на высоком уровне откровенно скучают и хотят сбежать, а остаются лишь немотивированные пенсионеры, которые на старость деньги зарабатывают.
Всегда забавно, как европейцы рассуждают о равных правах, но как доходит до дела, как в этом случае, считают, что арабы и африканцы должны отдавать все лучшее за просто так. Оборзевшие гeйропейцы считают, что им всё можно. Пусть платят Аль-Наcру 27 лямов. Ишь чего! Бесплатно они заберут?!
Ну а так что, Китайский опыт ничему не научил шейхов. По итогу качественные игроки, которые понимают, что ещё могут поиграть на высоком уровне откровенно скучают и хотят сбежать, а остаются лишь немотивированные пенсионеры, которые на старость деньги зарабатывают.