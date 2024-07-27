Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш перейдёт в ПСЖ в ближайшее время.
Португальский футболист подпишет 5-летний контракт с французским клубом.
Сумма трансфера составит 100 миллионов евро.
Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш перейдёт в ПСЖ в ближайшее время.
Португальский футболист подпишет 5-летний контракт с французским клубом.
Сумма трансфера составит 100 миллионов евро.
Только потом сложно будет уйти, если вдруг захочется. Мбаппе ему в пример.
Только потом сложно будет уйти, если вдруг захочется. Мбаппе ему в пример.