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Жоау Невеш перейдёт в ПСЖ

вчера, 23:45

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш перейдёт в ПСЖ в ближайшее время.

Португальский футболист подпишет 5-летний контракт с французским клубом.

Сумма трансфера составит 100 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27, ред.
Парень решил заработать норм деньги?
Только потом сложно будет уйти, если вдруг захочется. Мбаппе ему в пример.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:55
А парень взял курс на улучшение финансового положения! Имеет право
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
ПСЖ берёт курс на омоложение?)
Гость
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