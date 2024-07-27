Ужасный трансферный провал «Барселоны». Тинейджер, за которого отдали 60 миллионов, отправляется в Саудовскую Аравию

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сегодня, 15:14

Роке это запомнит.

Раньше пиком карьеры считали переход в «Реал» или «Барселону», теперь же каталонцы открывают для молодёжи новую вершину. Молодого Витора Роке хотят уже в 19 лет отправить на заработки в Саудовскую Аравию.

Ответ «Реалу»

Мадридцы умеют отбирать бриллианты среди бразильской молодёжи. Когда-то в столицу Испании прибыли Винисиус и Родриго – обоих подписали ещё до наступления совершеннолетия, а после разрешения на выезд из страны (по достижении 18 лет) постепенно подводили к основе. Эндрик стал очередным таким алмазом. Когда тому было 16 лет, «сливочные» опередили других грандов и вывалили «Палмейрасу» 72 миллиона евро. Оставалось дождаться, когда ему исполнится 18, теперь Эндрик едет в компанию к Мбаппе, Беллингему, Вальверде и другим лучшим. Сам при этом является самым дорогим футболистом 2006 года рождения.

«Барса» захотела взять пример. С финансами у них серьёзные проблемы, топ-трансферы недоступны. Держать уровень удаётся благодаря академии. Почему бы не прошерстить бразильский рынок? Так каталонцы нашли ответ Эндрику и «Реалу» – зацепились за Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». «Сине-гранатовые» согласовали трансфер за 35+10 млн евро, потом пытались сбить фиксированную сумму до 30 миллионов, в итоге вообще пришлось согласиться на 30+31 млн евро.

Каталонцы оформили сделку прошлым летом, приехал же футболист зимой. За 14 матчей в минувшем сезоне Ла Лиги у него два гола. А теперь клуб опять медлит с регистрацией форварда.

Нужны деньги на дорогостоящие покупки

Забавно получается – прошлым летом футболиста купили за серьёзные деньги, а уже в июне 2024 года начали искать покупателей на форварда. В конце месяца сообщалось об интересе «Наполи», «Атлетико» и «Порту», клуб не торопился регистрировать игрока, его будущее должен был определить Флик на предсезонке.

И теперь агент молодого футболиста общается с «Коринтиансом» насчёт аренды, пока «блауграна» рассматривает предложение с Ближнего Востока. Наиболее предметный интерес к Витору проявляет «Аль-Хиляль». Аравийцы довольны закупкой звёзд в прошлом сезоне. Они собрали бразильцев из «Барселоны» Малкома и Неймара, сербов Митровича и Милинковича-Савича, португальца Невеша. Как итог – взяли чемпионство и готовы к очередной кампании. «Барсе» предлагают аренду с выкупом, но каталонцы сразу хотят оформить полноценный трансфер и требуют компенсацию в размере 40 миллионов евро. Решающее слово скажут представители футболиста.

«Сине-гранатовые», можно сказать, хотят принести Витора в жертву финансового фэйр-плей, поскольку надо как-то снизить остроту экономических проблем. Плюс клуб строит амбициозные планы на трансферное окно. «Барса» хочет вернуть своего воспитанника Дани Ольмо и подписать Нико Уильямса из «Атлетика». Они в связке с воспитанником клуба Ямалем разрывали на недавнем Евро, воссоединить это сочетание – плюс к игровой составляющей и узнаваемости бренда. Но на двух футболистов надо найти порядка 110 млн евро, таких возможностей у «сине-гранатовых» нет.

Не хватает глубины

И ради этого готовы пожертвовать глубиной на острие. Роке – молодой и вполне перспективный исполнитель, который мог закрыть потребность в форварде на долгие годы. Прошлый сезон уже показал, что Роберт Левандовски не всегда в форме, 35-летнему страйкеру нужен сменщик. И на тот момент в обойме были выпускник каталонской академии Марк Гиу и как раз Роке.

Да, они забили мало, но оба были готовы прогрессировать. Марка в итоге не смогли удержать от перехода в «Челси». При этом иронично на контрасте с переговорами с «Баварией» по Араухо – подвело, что в контракте Гиу прописана мизерная сумма отступных, у «аристократов» просто не было препятствий.

Теперь «сине-гранатовые» отказываются от ещё одного сменщика Левандовского. Ни Ольмо, ни Уильямс не играли на острие, оба куда лучше на других позициях. В паре с Робертом остаётся только Пау Виктор – 22-летний экс-футболист «Жироны», ещё не игравший в Ла Лиге. Звучит комично.

Трансферная политика оставляет вопросы

Понятно, что каталонцам приходится работать с огромным количеством ограничений. Есть финансовые проблемы и недоступны дорогостоящие покупки, при этом от амбиций, сформированных победоносной историей, никто отказываться не собирается.

Чтобы бороться за топ-исполнителей, нужно продавать игроков. Но из-за тех же амбиций готовы расставаться далеко не со всеми. Так и формируется огромный снежный ком из проблем, разматывая который, боссы лишь сильнее запутываются. Летом 2022 года в составе уже были Дембеле и Обамеянг, вписавшиеся в структуру Хави – но руководство потратило больше 100 миллионов евро на Рафинью и Левандовского, которые дублировали их позиции.

Габонца отпустили в «Челси», но за скромные 12 млн евро. Усман спустя год уехал в ПСЖ за 50 млн евро, а «Барса» получила только 50 процентов от суммы, поскольку, согласно пункту в контракте, остальная сумма отошла агенту и игроку.

Теперь хотят угнаться за двумя топ-игроками (даже опустим, что тот же Ольмо после выпуска им оказался не нужен), ради этого готовы продать Роке с дефицитной позиции. Но не готовы пожертвовать кем-то из центра обороны (где хотя бы есть выбор).

И, наконец, такими действиями бьют по собственному имиджу. Роке приобретался на перспективу, он не дал бы результата с листа, ещё требуется адаптация. Но если «Реал» время на неё даёт, то каталонцы кидают в пекло. И на выходе уже через полгода могут отправить в экзотический чемпионат ради заработка. После этого какой из двух испанских проектов для молодых игроков привлекательнее?