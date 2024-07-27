Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг: «Мы рассматриваем все позиции для усиления»

вчера, 11:06

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какие позиции в команде нужно усилить.

Я хочу, чтобы команда была как можно сильнее. Мы уже сделали две очень хорошие покупки, поэтому, когда все будут в форме, у нас будет команда, которая может победить всех. Но с учётом глубины состава нам нужно наверстать упущенное, потому что у нас были травмы. В этом сезоне выживет сильнейший.

Мы рассматриваем все позиции для усиления.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» близок к подписанию 16-летнего полузащитника «Ривер Плейта»
Вчера, 09:39
Слухи«Бавария» сделала новое предложение по защитнику «Байера»
Вчера, 09:29
Слухи«Манчестер Сити» нашёл возможную замену Де Брюйне
26 июля
Слухи«Манчестер Юнайтед» отказался продавать «Фулхэму» МакТоминэя
26 июля
Переселение вратарей. «Сити» отбивается от шейхов и хочет Доннарумму – у ПСЖ есть альтернатива
26 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
СлухиАнглийские клубы изучают возможность подписания Серхи Роберто
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:12
Победить всех даже МС не сможет.
Когда он так говорит это еще больше на бред смахивает )
Реал купил Мбаппе и такое не говорит.
В общем с этими словами в Ва-Банк пошёл Тен Хаг, если провалится эти слова ему припомнят.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:37
Смотри чтобы опять 7 место не заняли
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
Новичок мю Йоро: "буду умирать за мю"
Тенхааг : "выживет сильнейший"

Что-то у них там все по-серьезному))) страшно даже как-то становится))
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Ну по поводу всех победю это он погорячился.... слабых возможно но есть еще и сильные команды....
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:20
Рассматривать это не значит усилить их!
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:19
А мы потом рассматриваем переполненную скамейку запасных МЮ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
Нужно постараться и выбрать лучших на данный момент. Это сложно, но это и есть работа...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:10
Хвастунишку поперло! Всех победю!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 