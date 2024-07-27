Тен Хаг: «Мы рассматриваем все позиции для усиления»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, какие позиции в команде нужно усилить.
Я хочу, чтобы команда была как можно сильнее. Мы уже сделали две очень хорошие покупки, поэтому, когда все будут в форме, у нас будет команда, которая может победить всех. Но с учётом глубины состава нам нужно наверстать упущенное, потому что у нас были травмы. В этом сезоне выживет сильнейший.
Мы рассматриваем все позиции для усиления.
Когда он так говорит это еще больше на бред смахивает )
Реал купил Мбаппе и такое не говорит.
В общем с этими словами в Ва-Банк пошёл Тен Хаг, если провалится эти слова ему припомнят.
Когда он так говорит это еще больше на бред смахивает )
Реал купил Мбаппе и такое не говорит.
В общем с этими словами в Ва-Банк пошёл Тен Хаг, если провалится эти слова ему припомнят.
Тенхааг : "выживет сильнейший"
Что-то у них там все по-серьезному))) страшно даже как-то становится))
Тенхааг : "выживет сильнейший"
Что-то у них там все по-серьезному))) страшно даже как-то становится))