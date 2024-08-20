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Фоден — лучший игрок сезона 2023/24 в АПЛ по версии PFA

вчера, 23:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был признан лучшим игроком сезона 2023/24 по версии профессиональных футболистов Англии (PFA).

В прошлом чемпионате Англии Фоден забил 19 мячей и сделал 8 голевых передач.

Фоден — лучший игрок сезона 2023/24 в АПЛ по версии PFA

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:22
Как и ожидалось, лучшим стал тот, кого раньше признали лучшим игроком сезона. Странно, что в Англии так много вариаций звания лучшего игрока сезона, если каждый раз лучшим называют одного и того же.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:20
А кто был замечен? Роналду, Мбаппе, Кроос, Лукаку?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:13
На Евро не был замечен
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:10, ред.
Лучший из худших. АПЛ прошлого сезона образца очень слабая выдалась
Но голы Фодена шикарные
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:54
Фоден стабильно с 18 лет проводит сезоны все сильнее и сильнее. Что не может не радовать.
54awbkdcah2r
54awbkdcah2r
сегодня в 03:42
Отличный выбор, Фоден заслуженно лучший!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:10
Да что вы говорите ?!
А мы об этом знали ещё почти месяц назад!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:51
Заслужил, если лучший игрок он по версии профессиональных футболистов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:47
Молодец рыбак!))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
По мне так это правильный выбор
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:29
Молодец!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:28
Заслуженно!
drug01
drug01
вчера в 23:28
Это отличный результат, молодец!!!
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