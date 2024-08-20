Фоден — лучший игрок сезона 2023/24 в АПЛ по версии PFA

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был признан лучшим игроком сезона 2023/24 по версии профессиональных футболистов Англии (PFA).
В прошлом чемпионате Англии Фоден забил 19 мячей и сделал 8 голевых передач.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был признан лучшим игроком сезона 2023/24 по версии профессиональных футболистов Англии (PFA).
В прошлом чемпионате Англии Фоден забил 19 мячей и сделал 8 голевых передач.
Но голы Фодена шикарные
Но голы Фодена шикарные
А мы об этом знали ещё почти месяц назад!
А мы об этом знали ещё почти месяц назад!