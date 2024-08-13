Стали известны претенденты на награду игроку года по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании составила шорт-лист из футболистов, претендующих на награду игроку года по итогам сезона-2023/24.
В список вошли 6 кандидатов:
Фил Фоден («Манчестер Сити»)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Мартин Эдегор («Арсенал»)
Коул Палмер («Челси»)
Родри («Манчестер Сити»)
Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград PFA 20 августа в Манчестерском оперном театре.
Если же разговор англичане заводят в контексте притязаний на Мир, то Холланд, Эдегор и Уоткинс - абсолютно лишние..., и надо включать игроков Ла Лиги.
Если же разговор англичане заводят в контексте притязаний на Мир, то Холланд, Эдегор и Уоткинс - абсолютно лишние..., и надо включать игроков Ла Лиги.