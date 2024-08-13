Стали известны претенденты на награду игроку года по версии PFA

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вчера, 11:24

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании составила шорт-лист из футболистов, претендующих на награду игроку года по итогам сезона-2023/24.

В список вошли 6 кандидатов:

(«Манчестер Сити»)

(«Манчестер Сити»)

(«Арсенал»)

(«Челси»)

(«Манчестер Сити»)

(«Астон Вилла»)