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Стали известны претенденты на награду игроку года по версии PFA

вчера, 11:24

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании составила шорт-лист из футболистов, претендующих на награду игроку года по итогам сезона-2023/24.

В список вошли 6 кандидатов:

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Мартин Эдегор («Арсенал»)

Коул Палмер («Челси»)

Родри («Манчестер Сити»)

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград PFA 20 августа в Манчестерском оперном театре.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:19, ред.
Речь о чём ? Лучший по итогам года в АПЛ ? Если да, то особого смысла в этом списке нет, ибо Фодена уже выбрали.
Если же разговор англичане заводят в контексте притязаний на Мир, то Холланд, Эдегор и Уоткинс - абсолютно лишние..., и надо включать игроков Ла Лиги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:17
Родри. Только он заслужил эту премию
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:58
Мне тоже так кажется
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 11:56
А где Месси ? Месси должен быть в любой номинации где присутствует слово " лучший ")
5m3jutmpk9ak
5m3jutmpk9ak
вчера в 11:53
Холанд может победить из этого списка
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:50
Обычно это тот же игрок, что стал лучшим игроком сезона, то есть Фоден, но я уверен, что Родри выиграет.
shlomo
shlomo
вчера в 11:33
Хороший список получился... скоро узнаем кто же лучший.
p2cd43xwwu6z
p2cd43xwwu6z
вчера в 11:31
Достойных много, кто-то победит.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:24
Очевидно Фоден должен забирать эту награду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Родри круче всех!))
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