«Бёрнли» подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» подписал четырёхлетний контракт с «Бёрнли». Сумма трансфера не раскрывается.

В прошедшем сезоне, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Севилью» (на правах аренды), Межбри сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего тунисца в 9 миллионов евро.