Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ганнибал Межбри подписал четырёхлетний контракт с «Бёрнли». Сумма трансфера не раскрывается.
В прошедшем сезоне, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Севилью» (на правах аренды), Межбри сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего тунисца в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника ПСЖ.
Сумма трансфера не разглашается, но это неудивительно, учитывая, что клубы часто предпочитают сохранять конфиденциальность при сделках такого рода. Важно отметить, что Межбри уже имел опыт игры в Премьер-лиге, поэтому его переход в «Бёрнли» может стать хорошим шагом для обеих сторон.
«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над усилением состава, и этот переход может свидетельствовать о том, что клуб готов к конкуренции на высшем уровне. В то же время «Бёрнли» получил опытного и талантливого игрока, который может помочь команде достичь успеха в предстоящем сезоне.
В целом, этот переход является положительным моментом для обоих клубов и для всего английского футбола. Он показывает, что даже в эпоху больших денег и громких сделок, есть место для профессионализма, амбиций и стремления к развитию.
Сумма трансфера не разглашается, но это неудивительно, учитывая, что клубы часто предпочитают сохранять конфиденциальность при сделках такого рода. Важно отметить, что Межбри уже имел опыт игры в Премьер-лиге, поэтому его переход в «Бёрнли» может стать хорошим шагом для обеих сторон.
«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над усилением состава, и этот переход может свидетельствовать о том, что клуб готов к конкуренции на высшем уровне. В то же время «Бёрнли» получил опытного и талантливого игрока, который может помочь команде достичь успеха в предстоящем сезоне.
В целом, этот переход является положительным моментом для обоих клубов и для всего английского футбола. Он показывает, что даже в эпоху больших денег и громких сделок, есть место для профессионализма, амбиций и стремления к развитию.