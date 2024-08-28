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Защитник «Барселоны» перешёл в «Селтик»

вчера, 11:49

«Барселона» продлила контракт с защитником Алексом Валье до июня 2026 года и отдала его в аренду до конца сезона в «Селтик».

Защитник «Барселоны» перешёл в «Селтик»

Валье — воспитанник «сине-гранатовых». В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Леванте», 20-летний левый защитник провёл 29 матчей в испанской Сегунде. Портал Transfermarkt оценивает Валье в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:38
Мартин вообще не впечатляет, Валье выглядел лучше и увереннее у Мартина много косяков как в атаке так и без мяча.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:21
Это нормально..
Будем считать аренду обыкновенной стажировкой.
Или, скорее, походом за постоянной игровой практикой.
Он ещё заиграет в Барселоне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:54
Барселона держит своего 20 летнего защитника в сфере своего внимания.
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