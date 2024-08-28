Защитник «Барселоны» перешёл в «Селтик»

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вчера, 11:49

«Барселона» продлила контракт с защитником до июня 2026 года и отдала его в аренду до конца сезона в «Селтик».

Валье — воспитанник «сине-гранатовых». В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Леванте», 20-летний левый защитник провёл 29 матчей в испанской Сегунде. Портал Transfermarkt оценивает Валье в 2,5 миллиона евро.