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Мерино — игрок «Арсенала»

вчера, 17:57

Полузащитник Микель Мерино перешёл из «Реала Сосьедад» в «Арсенал».

Сумма трансфера составила 32+5 млн евро.

Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Mikel Merino after signing for Arsenal

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:20
Наконец то завершился данный трансфер, уж очень долго всё это тянулось! Добро пожаловать в Арсенал, Микель! Надеюсь усилит наш состав и принесет пользу клубу!!!
Вообще, данное ТО получается каким то неоднозначным. Вроде подписали всего двух игроков, но они однозначно усилят и основу, и скамейку! Во всяком случае, должны усилить)
Но вот хочется под конец ТО прям какую то бомбу! Ох как хочу подписания Дьёкереша или Уильямса
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:49
Видимо с Партей будут прощаться
Ганцу надо искать новый клуб
drug01
drug01
вчера в 18:18
Контракт длинный у него всё получится
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:03
Не слишком ли масштабную и дорогостоящую перестройку затеял Артета? Все новые игроки будут ещё некоторое время притираться к коллективу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:59
Арсенал сильно поработал на рынке. И все таки будет центрфорвард или нет..Артета?)))
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