Мерино — игрок «Арсенала»

Полузащитник Микель Мерино перешёл из «Реала Сосьедад» в «Арсенал».
Сумма трансфера составила 32+5 млн евро.
Контракт рассчитан до лета 2028 года.
Полузащитник Микель Мерино перешёл из «Реала Сосьедад» в «Арсенал».
Сумма трансфера составила 32+5 млн евро.
Контракт рассчитан до лета 2028 года.
Вообще, данное ТО получается каким то неоднозначным. Вроде подписали всего двух игроков, но они однозначно усилят и основу, и скамейку! Во всяком случае, должны усилить)
Но вот хочется под конец ТО прям какую то бомбу! Ох как хочу подписания Дьёкереша или Уильямса
Вообще, данное ТО получается каким то неоднозначным. Вроде подписали всего двух игроков, но они однозначно усилят и основу, и скамейку! Во всяком случае, должны усилить)
Но вот хочется под конец ТО прям какую то бомбу! Ох как хочу подписания Дьёкереша или Уильямса