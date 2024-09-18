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В «Соколе» объяснили отставку Рыжикова

вчера, 14:47

Президент «Сокола» Тимур Калимуллин объяснил причины отставки Сергея Рыжикова с поста главного тренера команды.

Причина отставки Сергея Викторовича — неудовлетворительный спортивный результат. Тренерский штаб принимал команду, когда мы были в четырёх очках от лидера. Была поставлена чёткая задача тренерскому штабу — выход в серебро. За второй круг чемпионата команда не только не сумела обыграть прямых конкурентов, но и сыграла вничью с «Акроном-2», уступила «Ладе-Тольятти». Задача стояла по выходу в серебро, но после этого она отдалилась от нас ещё дальше.

Нет, отставка не связана с интервью, которое ранее Рыжиков дал «Чемпионату». Связанно только с тем, что отдалились от задачи выйти в серебро.

Ранее Агент Алексей Сафонов сообщил, из-за чего Рыжиков покинул «Сокол».

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Alex_67
Alex_67
вчера в 15:01
Разъяснение вполне понятно, уволен за неудовлетворительный результат, точка... Рыжиков ищет заговор там, где его нет. Не достиг он того уровня, чтобы вокруг него плелись интриги. Очков Рыжиков себе в актив не набрал, а вот репутацию испортил. Правда можно сказать, что агент болтал без его ведома.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:56
А где лучше найти он не сказал?
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