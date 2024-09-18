«Рома» отправила в отставку Де Росси

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вчера, 10:11

«Рома» объявила об отставке главного тренера .

По информации пресс-службы римлян, такое решение клуб принял в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь.

Специалист возглавил «джаллоросси» в середине января, сменив в должности Жозе Моуриньо. После четырёх туров команда идёт на 16-м месте в Серии А.