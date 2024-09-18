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«Рома» отправила в отставку Де Росси

вчера, 10:11

«Рома» объявила об отставке главного тренера Даниэле Де Росси.

По информации пресс-службы римлян, такое решение клуб принял в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь.

Специалист возглавил «джаллоросси» в середине января, сменив в должности Жозе Моуриньо. После четырёх туров команда идёт на 16-м месте в Серии А.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:46
Его лучшие годы позади . И деньги он может заработать без футбола легко .Человек любит футбол,вот до стх пор работает . С его достижениями уже давно можно заканчивать .
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 17:11
Так результаты СЕЙЧАС нужны, а не в 2010. Если маур лч с порту мог взять со своим помощником, которого ща нет в штабе сл времен интера, то почему в чемпе, где все нищие, непопасть в топ 4? Почемуне взять ле или ну хотя бы в полуфинал лч не выйти? Увильяреала и лейпцига тоже бабок не было и шо? Значит, маур уже не старается, позиционку в отличие от такого же сбитого летчика бенитеса до сих пор не научился. Проспал гегенпрессинг, проспал технологии - те же биг дата лестера, квадрокоптер нагельсмана. Перегрузы и треугольнички на флангах гвардиолы. Да и проигрыш шарлотану по итогам трех их сезонов реал против барсы - у лысого три топ трофея, у особенного один - тоже подкосил. Дайбог в турции получится, и тогда может опять вернуться в условную боруссию по бабкам макстмум. Ито изза гениального самопиара. Маурэто бренд!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:37
Идиоты.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:04
Де Росси провалил старт чемпионата и решение об отставке логичное. Ни одной победы у Ромы за 4 тура при том, что 3 игры из 4-х было с аутсайдерами.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:16
Какой-то бред. А зачем тогда было нанимать? У Де Росси неплохо получалось и был кредит доверия от болельщиков.

Очередная чехарда для отмыва денег и показуха, чтобы сделать видимость кипучей активности.
happy 50
happy 50
вчера в 13:48
Изначально не понимал назначения Де Росси . Моуриньо немного устарел,но никто не заберет у него победы в ЛЧ со скромными Интером и Порту и победу в ЛК с Ромой и даже выигрыш ЛЕ с МЮ .Он великий тренер и его отставка для такого клуба как Рома- это была ошибка .Пиоли пойдет за деньгами в СА.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:25
А чего они хотят от тренеров? У них состав то не очень, где заслужили, там они и находятся, максимум могут надеяться попасть в топ 10. Надо инвестировать в команду
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:46
Плевок хейтерам Моура. Не он там был проблемой, а "вот Росси умеет ставить футбол" это временный буст как обычно.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:16
Хвалили его, хвалили в прошлом сезоне, "возродил команду после упыря Моуриньо, застрявшего в схемах прошлого столетия".. и вот опять
AleS
AleS
вчера в 10:46
Сарри без работы, прекрасный вариант для Ромы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:42
Мда, сейчас и тут окажется после смены тренера, Довбик будет никому не нужен как и Мудрик в Челси.
Гость
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