Американский владелец «Ромы» нарушил закон футбола. Выгнал тренера с характером и будущим

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вчера, 14:00

Фавориты не выгоняют тренеров в сентябре.

«Рома» неприятно удивила фанатов и соперников

Легенда «волков» Тотти предупреждал, что Де Росси сделают «козлом отпущения». Честно говоря, предрекали «Роме» неплохой старт. Но оказалось, что «волки» не готовы к чемпионату, факты подвели. Зато кто интуитивно ждал неприятностей для Де Росси после невыхода в Лигу чемпионов весной – оказался прав. «Рома» после четырех туров рядом с зоной вылета, 3 ничьи и 1 поражение. Результаты не назвать ужасными, поскольку была ничья против похорошевшего «Ювентуса».

Но американский владелец «Ромы» Дэн Фридкин не простил Де Росси мировую с «Дженоа». Странно, можно заподозрить конфликт между темпераментным тренером и итало-американцем. Поспорили о том, какой должна быть правильная пицца – как в Нью-Йорке, или как в Италии? Оказалось, что важнее голос миллиардера. Даниэле потерял должность. И если сейчас чудом не убедят наставника класса Томаса Тухеля, то это решение может испортить «волкам» целый сезон.

Разве старт «Ромы» был настолько ужасным? По ударам они в тройке в Серии А. По владению мячом выше одного из лидеров – «Наполи». По точности паса опережают и команду Конте, и «Аталанту», где Гасперини работает много лет. У «Ромы» заметные проблемы в защите. Но здесь вопросы к селекции. Есть проблемы с голкиперами. На флангах люди, которые лучше атакуют, чем обороняются, вроде новичка Анхелиньо. У «Ромы» обновления разных линий, адаптация не завершена.

По законам футбола сильные клубы не гонят тренеров. Хотя бы потому, что временный наставник Де Росси получил полноценный контракт именно от владельца клуба Фридкина. Получается, что миллиардер признал собственную ошибку, а это всегда плохо влияет на компанию. «Рома» не выживет в нынешнем финансовом футбольном климате в Италии без успешного сезона в Серии А. Надо удивить фанатов и соперников после сенсационного решения боссов уволить легенду клуба.

Римляне предлагали контракт Аллегри и Пиоли

Вернутся к тому, где были, когда ставили на опыт португальца Моуриньо? Вот только другие бывшие чемпионы Италии, как Аллегри и Пиоли, далеко не на пике формы. Странно увольнять молодого и перспективного Де Росси с идеями, приглашая человека в стиле Аллегри. Максимилиано авторитарный, колючий и загнал «Ювентус» в глубокую психологическую яму. Такие тренеры, как Моуриньо, выжимают все соки из футболистов. Но их устаревшие методы работы мешают дышать полной грудью.

Никто не ставит под сомнение опыт знаменитых наставников. Но Пиоли, Аллегри и Моуриньо не назвать людьми со светлым будущим, это ветераны тренерского цеха. «Рома» могла поставить на Конте. Такой выбор тренера проще понять. Тоже наставник с замашками диктатора, но бывший рулевой «Ювентуса» понимает современный вертикальный футбол, как показывают атаки «Наполи» с Кварацхелией и Лукаку. Бывший форвард «Ромы» забивает на юге, а новичок «волков» Довбик пока отличился лишь раз.

Но не рано ли выгонять тренера в середине сентября? Пиоли заберут в «Аль-Наср» к Роналду. Если «Рома» пригласит Аллегри, то это точно не шаг вперед в развитии. Хотя бы потому, что без Макса молодой «Ювентус» тренера Мотты играет намного симпатичнее. «Рома» выходила в финалы Лиг конференций и Европы, полагаясь на порядок имени Моуриньо. Но когда надо было сделать шаг в направлении сенсационного Скудетто, то сил Жозе не хватило. А Серия А изменяла ловеласу Аллегри с другими клубами.

«Волки» остаются крутой командой с амбициями

Выбор тренера – ключевой вопрос. Но если абстрагироваться от короткого отрезка на старте сезона с ничьими и осечкой против «Эмполи», то у «Ромы» приличный состав для борьбы за высокое место и путевку в Лигу чемпионов. Однозначно не фавориты всей лиги, поскольку «Интер» мощнее всех остальных, а у «Наполи» есть свежий чемпионский опыт и желание взять реванш за падение в прошлом сезоне. Но у «Ромы» был трансферный бюджет. Убедили остаться в клубе аргентинского чемпиона мира Дибалу.

Довбик отказал «Атлетико» ради «Ромы». Артем – лучший снайпер сезона в Ла Лиге в составе «Жироны». У «Ювентуса» взяли аргентинца с фантазией Матиаса Суле. Вингер умеет взять игру на себя, у него есть лидерские качества. Француз из «Ренна» Энцо Ле Фи тоже не старый и перспективный футболист. В обороне ждут правильной игры от опытных новичков. Эрмосо пришел свободным агентом после игр за «Атлетико». Немец Хуммельс был весной в финале Лиги чемпионов со своей «Боруссией» Дортмунд.

Если эти футболисты покажут себя у нового тренера, то «Рома» быстро найдет путь к первой победе. Календарь у команды интересный. На выходных матч против «Удинезе», неожиданного лидера Серии А. Домашней победой «волки» могут сократить отставание от «зебр» до четырех пунктов. Лишь старт сезона, впереди матчи Лиги Европы, встречи с «Венецией» и «Монцей». Все соперники упрямые, но до конца октября у «Ромы» нет элитных оппонентов класса «Интера». Странно, что Де Росси выгнали.

Остается лишь одна веская причина решения – конфликт двух Даниэле, Фридкина и Де Росси. Легендарному хавбеку «Ромы» и чемпиону мира стоило дать время, если у него не было проблем в общении с коллективом. Задним умом можно придумать много версий, положившись на римские слухи. Но видим, что к Де Росси шли футболисты, от молодого Довбика до ветерана Хуммельса. А теперь все они чувствуют себя обманутыми, поскольку сентябрьская смена тренера – большой стресс для команды.