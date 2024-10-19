В РФС объяснили решение не проводить матчи сборной в октябре

Генеральный секретарь РФС рассказал, почему в октябре сборная Россия не провела товарищеских матчей.

Мы исходили из той ситуации, что сборная должна играть только официальные товарищеские матчи, которые будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. В отсутствии официальных соревнований мы приняли решение с главным тренером о том, что тренировочные игры не со сборными для нагрузки нам не нужны. Когда принималось решение о том, проводить ли сбор, у нас оставалась вероятность, что игра с Пакистаном может состояться. Мы разработали сценарий на случай, если матч не состоится: команда проводит тренировочные мероприятия, в том числе открытую тренировку с гуманитарными акциями, а после этого игроки отправляются в клубы.