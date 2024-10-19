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В РФС объяснили решение не проводить матчи сборной в октябре

вчера, 11:37

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему в октябре сборная Россия не провела товарищеских матчей.

Мы исходили из той ситуации, что сборная должна играть только официальные товарищеские матчи, которые будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. В отсутствии официальных соревнований мы приняли решение с главным тренером о том, что тренировочные игры не со сборными для нагрузки нам не нужны. Когда принималось решение о том, проводить ли сбор, у нас оставалась вероятность, что игра с Пакистаном может состояться. Мы разработали сценарий на случай, если матч не состоится: команда проводит тренировочные мероприятия, в том числе открытую тренировку с гуманитарными акциями, а после этого игроки отправляются в клубы.

Ранее Митрофанов сообщил, как прошла встреча высших представителей национальных федераций УЕФА.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:37
Скоро откроют комитет по поиску соперников на товарищеские матчи !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:11
Осень, холодно. Это если речь о причине.)
lotsman
lotsman
вчера в 12:38
Стратегическая операция со сложным сценарием разработанным главным штабом завершилась успешно.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
Конечно не простое и трудное решение пришлось принять в РФС, да ещё потом продумывать и разрабатывать сценарий - в общем "на износ". А если б Митрофанов ещё знал знаменитое выражение Черчилля ( по которому сам не ведая того действует) - суть которого в том, что бы "Предсказать событие, а потом объяснить почему оно не произошло" - тогда Максим вообще бы загордился...)
В общем ждём от РФС, свежих идей и новых сценариев...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:43
Конечно не нужны, все забоялись, в 2025 году может быть начнутся только разговоры о товарищеских матчах, в 2026 можно начинать тренировки, а уже в 2027 я думаю Замбия согласиться сыграть.
3mv9bzryxc4w
3mv9bzryxc4w
вчера в 11:39
Короче спарингов не нашли, но все на местах работают
Гость
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