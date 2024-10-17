РФС пригласил Гвардиолу для проведения тренерских курсов

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, что пригласил главного тренера английского «Манчестер Сити» провести лекции в академии тренеров РФС .

Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично. Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе.