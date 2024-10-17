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РФС пригласил Гвардиолу для проведения тренерских курсов

вчера, 14:12

Заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников рассказал, что пригласил главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу провести лекции в академии тренеров РФС.

Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично. Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:03
гонорар обсудили, разумеется ?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:47
Внизу есть рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и статья дохода: "нефутбольные активности". Жаль, нет рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров, но надеюсь появится. Так вот, у Гвардиолы в строке "доход от нефутбольных активностей" будет написано: "... проведение лекций в академии тренеров РФС".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:40
Наши чиновники из РФС не понимают или не хотят понять, что эти курсы не принесут для российских тренеров никакой пользы. Всего по одной причине: Гвардиола тренировал и тренирует футболистов, которым не надо преподавать азы футбола, так как его подопечные уже обладают всеми качествами, необходимыми для достижения высоких целей: техникой, выносливостью, скоростной подготовкой и т.п. Их надо только мотивировать, если соперник не топ - уровня, а остальное они сделают сами.
Что могут сделать российские тренеры, когда возвратятся в свои команды ? Пригодятся ли им на практике уроки испанца ? Да нет же, учитывая, что уровень футболистов, которых они тренируют, на порядок ниже того, которым обладают подопечные Гвардиолы. Им сначала надо научиться принимать мяч и отдавать его партнёру, т.е. обладать всеми навыками технического мастерства, а потом уже переходить в следующий класс. А может, и два - три года обучаться в первом классе азам футбола. Это как раньше в школе оставляли на второй год, если ты учился на двойки, а наши футболисты в настоящее время находятся на зачаточном уровне развития, и приглашай не приглашай на курсы к тренерам специалистов из - за рубежа, итог будет предсказуемым. Холостой выстрел, а может залп из всех орудий в пустоту.
Чиновникам из РФС предлагаю заканчивать заигрывание с тем же Гвардиолой и не выставлять себя на посмешище всему честнОму российскому народу.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:23
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:12
РФС:
альсато
альсато
вчера в 15:07
Пригласили-уже молодцы!..а приедет или нет-другой вопрос..
Capral
Capral
вчера в 15:07
Похоже, людям нравится казаться, даже не клоунами, а идиотами... Мало им сборной, так они взялись за тренеров. Ну правильно, надо же как-то паузу заполнять.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:49
Ещё звали САФ для работы в спортс
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:45
Пригласили зачем, чтобы получить отказ? Теперь отчитались.
djaich
djaich
вчера в 14:38, ред.
Для того, чтобы получить пользу от лекции, необходим живой аналитический ум, находящийся в вечном поиске, вырабатывающем по итогу симбиоз из всех полученных знаний и опыта для получения наиболее оптимального результата. Неспроста во времена СССР те же тренера писали статьи и книжки по теме. А от прямого слепого применения к любой ситуации чьего либо отвлечённого опыта без собственного тщательного его разбора и обдумывания толку, как видится, будет мало. Талант многого просто на интуиции и разработке собственных базовых задумок и находок может добиться, а посредственности и лекции не помогут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:37
И опять в РФС плохо всё продумали , надо ещё было Анчело́тти пригласить, "до кучи", дабы они сильно не уставали и вели сессии по очереди , да и наши тренеры "впитывали" познания от разных футбольных "школ"...)))
P.S. Поражаюсь , чиновникам РФС они не устают генерировать идеи , причём одна "гениальней" другой....)))
Брулин
Брулин
вчера в 14:29
В 2100 году Гвардиола обязательно выступит с лекцией
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:20
Денег много в бюджете остаётся, почему бы и нет....
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