РФС представил стенд в рамках форума «Россия – спортивная держава»

РФС принял участие в форуме «Россия – спортивная держава».
Организация представила стенд, посвященный истории российского футбола. Мероприятие посетили политики и звёзды национальной сборной: Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Денис Глушаков.
Сообщается, что в рамках дневной программы форума было заключено соглашение о сотрудничестве между РФС и Федеральным научным центром физической культуры и спорта.
Внимание также уделено проекту Клуба 1912 – серии новых мероприятий, которые в ближайшие годы объединят топ-менеджеров из мира спорта, политики, бизнеса и медиа-индустрии.
Завтра совместно с «Матч ТВ» РФС организует панельную сессию, посвященную продвижению футбола в современном информационном пространстве.