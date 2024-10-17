РФС представил стенд в рамках форума «Россия – спортивная держава»

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вчера, 21:55

РФС принял участие в форуме «Россия – спортивная держава».

Организация представила стенд, посвященный истории российского футбола. Мероприятие посетили политики и звёзды национальной сборной: , и .

Сообщается, что в рамках дневной программы форума было заключено соглашение о сотрудничестве между РФС и Федеральным научным центром физической культуры и спорта.

Внимание также уделено проекту Клуба 1912 – серии новых мероприятий, которые в ближайшие годы объединят топ-менеджеров из мира спорта, политики, бизнеса и медиа-индустрии.