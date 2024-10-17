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РФС представил стенд в рамках форума «Россия – спортивная держава»

вчера, 21:55

РФС принял участие в форуме «Россия – спортивная держава».

Организация представила стенд, посвященный истории российского футбола. Мероприятие посетили политики и звёзды национальной сборной: Андрей Аршавин, Сергей Овчинников и Денис Глушаков.

Сообщается, что в рамках дневной программы форума было заключено соглашение о сотрудничестве между РФС и Федеральным научным центром физической культуры и спорта.

Внимание также уделено проекту Клуба 1912 – серии новых мероприятий, которые в ближайшие годы объединят топ-менеджеров из мира спорта, политики, бизнеса и медиа-индустрии.

Завтра совместно с «Матч ТВ» РФС организует панельную сессию, посвященную продвижению футбола в современном информационном пространстве.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 08:24
Великая стендовая держава в современном виде
Увы, виртуаально-стендовая,да рапортуящая, то чего нет.
Но дух российский крепок,и как всегда начнемь мы все сначала.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:58
А в развитии российского футбола РФС не хочет принять участие. Форум это хорошо, но когда будет принята футбольная программа?
112910415
112910415
сегодня в 04:43
вот стенды отлично получаются !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Завтра мероприятие ещё круче -"Совместно с «Матч ТВ» РФС организует панельную сессию, посвященную продвижению футбола в современном информационном пространстве." - А это уже не один , а несколько стендов...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:03, ред.
Спортивная - то спортивная, и в этом сомнений нет, учитывая, сколько соревнований проводится в стране, но... спортсменам высокого уровня хотелось бы принять участие и попробовать свои силы в международных форумах: ЧЕ, ЧМ, ОИ, но такой возможности они, увы, лишены. Не сомневаюсь, что чувство сожаления и досады преследует их последние три года и будет преследовать ещё как минимум пять лет.
Фил Кио
Фил Кио ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:40
Ну, и какого, сидишь на футбольном сайте? Это не морг, над трупом издеваются извращенцы.
Capral
Capral
вчера в 22:32
Овчинников и Глушаков тоже звёзды? Ну Аршавин еще ладно, терпимо, но эти двое- такие же "звезды", как и все остальные...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 22:28
А реально Россия - не футбольная страна. Футбол в РФ мертв и давно его нет.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:24, ред.
А РФС не хочет провести свой форум " Россия - футбольная страна!"
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