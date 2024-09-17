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Сборная России может сыграть со сборными из Латинской Америки

вчера, 13:46

Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин заявил, что РФС делает всё, чтобы найти достойных соперников для сборной.

РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.

Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменён, а перенесён. Это неплохая команда. Мы ведём диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента. Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия.

Ранее в РФС рассказали о возможности проведения матчей с Бразилией и Китаем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:51
Можно сначала с сандинистами, а потом с контрас.
Quilby
Quilby
вчера в 17:12
Это все же не Вьетнам с Таиландом.
pomor45
pomor45
вчера в 16:32
Усилия прилагаем, но так, чтобы не надорваться.
Вещий
Вещий
вчера в 14:20
Нужно лучше прилагать усилия... удачи в решении этого вопроса.
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