Сборная России может сыграть со сборными из Латинской Америки

Советник президента Российского футбольного союза заявил, что РФС делает всё, чтобы найти достойных соперников для сборной.

РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.

Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменён, а перенесён. Это неплохая команда. Мы ведём диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента. Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия.