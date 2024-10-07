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Представители РФС встретятся с коллегами из ВЦИОМа

вчера, 15:53

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал источнику опрос ВЦИОМа, согласно которому интерес жителей России к футболу снизился.

Исходя из тех результатов ВЦИОМа, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» — очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика, если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор. Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМа, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе и данные совершенно другие.

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Все комментарии
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f4xt7xdt5r25
вчера в 20:17
Сейчас виживание интересует больше, чем футбол
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:39
Очевидно, г-ну Митрофанову и Ко нечем заняться кроме как разборками с ненавистным ВЦИОМом и назначать ему "стрелку" для установления истины. Кстати, никому не нужной, кроме РФС.
Для любопытных: по результатам работы этого ангажированного органа власти выяснилось, что явка на последних президентских выборах составила более 80%.
lotsman
lotsman
вчера в 18:03
У ВЦИОМ есть свои методики опроса, в рамках которых нужно покрыть максимальное количество городов по России. И, естественно, футбол не везде популярен. Если позвонить в населенные пункты за Уралом, то там, скорее всего, вам про него ничего не скажут. Отсюда у ВЦИОМ и негативные цифры. Снижение ещё связано с тем, что ситуация в мире спорта переходит в область трансляций. И многие болельщик предпочитают смотреть матчи по ТВ. Трансляции не дают того ощущения присутствия, но позволяют с гораздо большим комфортом следить за матчем, при этом тратя меньше времени. И не смотря ни на что я считаю, что интерес к футболу возрастёт когда наш футбол вернётся на международную арену. Это, как я думаю, много значит.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:56, ред.
"Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМа, детально обсудим то, что они сделали."
Я провел соцопрос дома. По результату мы с младшим сыном интересуемся футболом, жене со старшим сыном футбол по флейте. Итого 50%. Грубо лет 10-15 назад результат семейного опроса был аналогичный. Так что интерес к футболу не изменился. А ежели серьезнее, то кто уже только не высказался по результатам опроса ВЦИОМ, переливая из пустого в порожнее. Как будто результат данного опроса какая-то трагедия вселенского масштаба, повлияющая на благосостояние граждан РФ. Как жить-то дальше. Упал (если упал), да и упал. Правильно тут подмечали на сайте, времена меняются. Подрастающее поколение условно телефоны из рук не выпускает да от компьтеров не отходит. А рулевых нашего футбола гляжу вообще зацепило, аж встретиться " с коллегами из ВЦИОМ" решили, как-будто их за результат данного опроса опять же условно вызовут на ковер, а потом прилюдно сожгут на костре. Вы лучше с фанатами клубов регулярно встречайтесь и пытайтесь найти консенсус после введения "фан-уйди". Да и вообще у нас в футбольном хозяйстве страны проблем-то нет, окромя как результат соцопроса ВЦИОМа опровергнуть. Как-то так с моей колокольни.
w9h3735avp2j
w9h3735avp2j
вчера в 15:57
Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить.

Очень надеюсь, что вы не по этому пункту будете встречаться
Гость
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