Представители РФС встретятся с коллегами из ВЦИОМа

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал источнику опрос ВЦИОМа, согласно которому интерес жителей России к футболу снизился.
Исходя из тех результатов ВЦИОМа, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» — очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика, если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор. Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМа, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе и данные совершенно другие.
Я провел соцопрос дома. По результату мы с младшим сыном интересуемся футболом, жене со старшим сыном футбол по флейте. Итого 50%. Грубо лет 10-15 назад результат семейного опроса был аналогичный. Так что интерес к футболу не изменился. А ежели серьезнее, то кто уже только не высказался по результатам опроса ВЦИОМ, переливая из пустого в порожнее. Как будто результат данного опроса какая-то трагедия вселенского масштаба, повлияющая на благосостояние граждан РФ. Как жить-то дальше. Упал (если упал), да и упал. Правильно тут подмечали на сайте, времена меняются. Подрастающее поколение условно телефоны из рук не выпускает да от компьтеров не отходит. А рулевых нашего футбола гляжу вообще зацепило, аж встретиться " с коллегами из ВЦИОМ" решили, как-будто их за результат данного опроса опять же условно вызовут на ковер, а потом прилюдно сожгут на костре. Вы лучше с фанатами клубов регулярно встречайтесь и пытайтесь найти консенсус после введения "фан-уйди". Да и вообще у нас в футбольном хозяйстве страны проблем-то нет, окромя как результат соцопроса ВЦИОМа опровергнуть. Как-то так с моей колокольни.
Я провел соцопрос дома. По результату мы с младшим сыном интересуемся футболом, жене со старшим сыном футбол по флейте. Итого 50%. Грубо лет 10-15 назад результат семейного опроса был аналогичный. Так что интерес к футболу не изменился. А ежели серьезнее, то кто уже только не высказался по результатам опроса ВЦИОМ, переливая из пустого в порожнее. Как будто результат данного опроса какая-то трагедия вселенского масштаба, повлияющая на благосостояние граждан РФ. Как жить-то дальше. Упал (если упал), да и упал. Правильно тут подмечали на сайте, времена меняются. Подрастающее поколение условно телефоны из рук не выпускает да от компьтеров не отходит. А рулевых нашего футбола гляжу вообще зацепило, аж встретиться " с коллегами из ВЦИОМ" решили, как-будто их за результат данного опроса опять же условно вызовут на ковер, а потом прилюдно сожгут на костре. Вы лучше с фанатами клубов регулярно встречайтесь и пытайтесь найти консенсус после введения "фан-уйди". Да и вообще у нас в футбольном хозяйстве страны проблем-то нет, окромя как результат соцопроса ВЦИОМа опровергнуть. Как-то так с моей колокольни.