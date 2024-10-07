Представители РФС встретятся с коллегами из ВЦИОМа

Генеральный секретарь РФС прокомментировал источнику опрос ВЦИОМа, согласно которому интерес жителей России к футболу снизился.

Исходя из тех результатов ВЦИОМа, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» — очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика, если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор. Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМа, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе и данные совершенно другие.