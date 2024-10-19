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Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

вчера, 14:09

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал серию ростовчан без побед.

Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами. Не могу сказать, что недовольны игрой. Результаты после паузы на сборные были неудовлетворительными.

Напомним, в последнем матче перед октябрьской паузой «Ростов» разгромно уступил «Спартаку».

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:09
Ростов на дне.
альсато
альсато
вчера в 16:26
а, что РОСТОВ до Валеры играл лучше?))))
sxbkju9zdn24
sxbkju9zdn24
вчера в 15:13
Ростов медленно деградирует с таким тренером.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:30, ред.
Не вижу смысла Валерию жилы рвать....
Работа есть...даже две...в Европы по ряду причин не позовут...команда его из вышки не вылетит...но и на первое место не прыгнет...поэтому обычные рабочие будни...серия без побед - значит серия без побед...как показывает практика импортных "философов" на его место звать - лишь народ смешить...
Работает себе...без претензий на призовые места...адекватно оценивая состав и возможности....и без претензий вылететь из лиги...
Наверное ему хорошо...он в гармонии с собой...и нечего ему портить настроение разговорами про серии без побед...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:24
В Нижнем Новгороде эту серию нужно прервать.
x9mqg966j4pq
x9mqg966j4pq
вчера в 14:19
Надо сегодня эту серию прервать
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:17
Пора Ростову искать себе нового тренера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:13, ред.
Зря..., зря Валера так.
Надо было включить Тен Хага: " Ребята, всё зашибись, всё по плану!"
shlomo
shlomo
вчера в 14:11
Нужно проводить работу над ошибками товарищ Валера.....
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