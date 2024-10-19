Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал серию ростовчан без побед.
Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами. Не могу сказать, что недовольны игрой. Результаты после паузы на сборные были неудовлетворительными.
Напомним, в последнем матче перед октябрьской паузой «Ростов» разгромно уступил «Спартаку».
Работа есть...даже две...в Европы по ряду причин не позовут...команда его из вышки не вылетит...но и на первое место не прыгнет...поэтому обычные рабочие будни...серия без побед - значит серия без побед...как показывает практика импортных "философов" на его место звать - лишь народ смешить...
Работает себе...без претензий на призовые места...адекватно оценивая состав и возможности....и без претензий вылететь из лиги...
Наверное ему хорошо...он в гармонии с собой...и нечего ему портить настроение разговорами про серии без побед...
Работа есть...даже две...в Европы по ряду причин не позовут...команда его из вышки не вылетит...но и на первое место не прыгнет...поэтому обычные рабочие будни...серия без побед - значит серия без побед...как показывает практика импортных "философов" на его место звать - лишь народ смешить...
Работает себе...без претензий на призовые места...адекватно оценивая состав и возможности....и без претензий вылететь из лиги...
Наверное ему хорошо...он в гармонии с собой...и нечего ему портить настроение разговорами про серии без побед...
Надо было включить Тен Хага: " Ребята, всё зашибись, всё по плану!"
Надо было включить Тен Хага: " Ребята, всё зашибись, всё по плану!"