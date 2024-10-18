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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2024

Широков: «Когда футболисты говорят о деньгах и расценках, то мне смешно»

вчера, 13:39

Генеральный директор «Леон Сатурн» Роман Широков заявил, что не верит словам футболистов о том, сколько они тратят денег в месяц.

Я вот просто иногда читаю новости, которые попадаются мне на разных порталах, когда футболисты говорят о деньгах и расценках, и мне смешно, честно говоря. Они ерунду какую‑то городят. Один вот, якобы, по его версии, народный футболист сказал, что ему 600 тысяч рублей хватает. Я хотел добавить: он имел в виду в день, может быть? Все их заявления можно на четыре умножать смело. Любого футболиста, кто там говорит. И то у некоторых это будет в день. Зачем обманывать‑то? Лучше бы тогда вообще ничего не говорили.

Футболисты точно не будут покупать всё самое дешёвое или плохое. Они будут питаться более‑менее качественно. И не пойдут в подвальный магазинчик у дома. И в каких домах они живут? Там одна коммуналка может быть 40–50 тысяч в месяц. Молчите уж лучше, не обманывайте людей.

Ранее бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, сколько денег он тратит в месяц.

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Все комментарии
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:50
Можно подумать что во времена Широкова играли за идею.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20, ред.
Всё относительно....
Кому то и на 50-100 тысяч рублей в месяц живётся в гармонии с собой и на всё хватает....
А кто то и на 50-100 тысяч евро в месяц ходит несчастный в кроссовках за миллион рублей в неимоверных муках и раздумьях что ему теперь начинать хотеть...
veg9sz7wh489
veg9sz7wh489
вчера в 14:59
Зачем футболистам с астрономическими зарплатами вообще говорить о деньгах.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:42
Зачем следить за тем, кто сколько зарабатывает.
альсато
альсато
вчера в 14:34
Кто сколько зарабатывает и сколько тратит в единицу времени-это их личное дело!..я к примеру баночки закрываю, не потому, что мне жрать нечего))), просто у меня большие плантации, да и люблю я это дело!..Потом ВСЮ зиму раздаю)))
pvxd9kz2av8v
pvxd9kz2av8v
вчера в 14:28
И правда смешно. В Сатурне так вообще космическая ЗП
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:21
Широков: "Нормальный футболист должен говорить о девАчках, водке, ну и о махаловке."))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:01
Широкова в президенты!!
112910415
112910415
вчера в 13:52
хм, Рома знает ...
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