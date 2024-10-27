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В РФС высказались об идее пригласить Клоппа на тренерские курсы

вчера, 13:21

Начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников дал комментарий касательно возможного приглашения бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на тренерские курсы.

Связывались ли мы с Клоппом по поводу обучения в академии? Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал «Майнц», мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в «Ливерпуле» – образец тренера на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:15
звони срочно ! вот прямо щас !
shur
shur
вчера в 16:55
...Босс сказал,сделал!....Welcome Юрген ...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:12
Сплошное унижение российского футбола. Одни деятели договорились о встрече со сб. Брунея, другие спят, видят и мечтают о рандеву с тренером. Как вы все... сидите в одном месте. Неприличном.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:32
Юра Клопов ещё пока из ума не выжил, чтоб ехать в ...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:30
Какой-то недовратарь, недотренер будет приглашать Юргена Клоппа в академию?Звучит-то как: "начальник отдела подготовки тренеров рфс". Почти "...начальник подотдела очистки коммунхоза города Москвы от бродячих животных".
Сразу вопрос: что курят в рфс, после чего озвучивают бред?
Miguel Ka
Miguel Ka
вчера в 15:29
Да, клоп не дотягивает до нашей тренерской школы. Нужно бы его получить
nubom
nubom
вчера в 15:17
Как-раз самое время настало. Пора нам и Клоппа подучить...
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:48
Овчинников забыл в какое время он живет. Нас они от футбола отстранили, и он думает что их тренер к нам приедет. Ага
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:35
Тоже самое хотел написать! Так что это мечты
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:04
Это не тема для разговора
8gkqnu2yuc5x
8gkqnu2yuc5x
вчера в 13:59
Кому-то опять нужно бабло попилить.
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Мостовой, на стажировку! Юрген едет!!!.....:))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:58
Они там все "сбрендили" , что ли . Создаётся впечатление, что в какой то новый симулятор играют. Вот , что значит людям заняться не чем...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:51
Да никто не приедет, это просто мечты, которые не сбудутся.
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