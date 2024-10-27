В РФС высказались об идее пригласить Клоппа на тренерские курсы

Начальник отдела подготовки тренеров РФС дал комментарий касательно возможного приглашения бывшего тренера «Ливерпуля» на тренерские курсы.

Связывались ли мы с Клоппом по поводу обучения в академии? Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал «Майнц», мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в «Ливерпуле» – образец тренера на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него.