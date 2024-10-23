В РФС объяснили отказ от игры против медийных команд и клубов РПЛ

Генеральный секретарь РФС объяснил, почему сборная России отказывается от игр с медийными командами и клубами РПЛ .

Все международные матчи, в соответствии с нормативными документами ФИФА , делятся на несколько категорий и уровней. Официальными играми также являются и товарищеские матчи между двумя сборными — членами ФИФА по правилам игры в футбол ФИФА . Предположим, если вы играете с другой официальной командой, но делаете восемь замен, это не по правилам ФИФА , а значит в рейтинг такой матч не пойдёт.

Почему мы хотим играть матчи только против официальных сборных? Во-первых, рейтинговые очки назначаются за матчи, которые согласованы ФИФА и конфедерациями. Эти же матчи представляют наибольший интерес для болельщиков и футболистов. Для нас важно поддержание рейтинга и улучшение позиций в нём. Во-вторых, за эти игры осуществляется выплата за медиаправа, за спонсорские контракты.