В РФС объяснили отказ от игры против медийных команд и клубов РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России отказывается от игр с медийными командами и клубами РПЛ.
Все международные матчи, в соответствии с нормативными документами ФИФА, делятся на несколько категорий и уровней. Официальными играми также являются и товарищеские матчи между двумя сборными — членами ФИФА по правилам игры в футбол ФИФА. Предположим, если вы играете с другой официальной командой, но делаете восемь замен, это не по правилам ФИФА, а значит в рейтинг такой матч не пойдёт.
Почему мы хотим играть матчи только против официальных сборных? Во-первых, рейтинговые очки назначаются за матчи, которые согласованы ФИФА и конфедерациями. Эти же матчи представляют наибольший интерес для болельщиков и футболистов. Для нас важно поддержание рейтинга и улучшение позиций в нём. Во-вторых, за эти игры осуществляется выплата за медиаправа, за спонсорские контракты.
В рейтинге мы должны не падать, а только повышаться. Игры ФИФА дают нам возможность получать рейтинговые очки. Мы же проводили игры с Сан-Марино в официальных турнирах, а эта команда на 210-м месте. Сборная Вьетнама, кстати, сильнее многих сборных стран СНГ, с которыми нам часто советуют сыграть.
Ранее в РФС сообщили, что находятся на завершающей стадии переговоров с Сирией и Брунеем.