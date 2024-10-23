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В РФС отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы России

вчера, 10:51

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении пива на стадионы России.

Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения, поддержали данную идею. Вопрос действительно важный. Причем он важен даже не столько в плане доходов от продажи пива на стадионах, сколько в плане доходов от посещаемости матчей, которая увеличится, когда человек будет знать, что он там сможет выпить пива. Если он в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого. Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы же ему наливаем пиво не на трибуне, а в ресторане при стадионе. Так почему он там не может цивилизованно выпить пиво? И сделать выбор в пользу похода на стадион, встретившись с друзьями не в баре, а на стадионе. Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:29
- Ну тут-то всё понятно... Разрешение пива и его реклама на стадионах - прибыль пивоваренным компаниям. Отсюда - спонсорство РПЛ с их стороны.
- Недостаток - придётся срочно увеличивать вместимость туалетов каждого стадиона...
- Лишь бы до кальянов не дошло...
112910415
112910415
вчера в 18:28
дискриминация водки, однако !
74h494psz98p
74h494psz98p
вчера в 11:39
Цивилизованно - это пол-литра на брата или сколько влезет?
А главное сделать платными туалеты, рублей по 200 за посещение....
Гость
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