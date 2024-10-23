В РФС отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы России

Генеральный секретарь РФС высказался о возможном возвращении пива на стадионы России.

Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения, поддержали данную идею. Вопрос действительно важный. Причем он важен даже не столько в плане доходов от продажи пива на стадионах, сколько в плане доходов от посещаемости матчей, которая увеличится, когда человек будет знать, что он там сможет выпить пива. Если он в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого. Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы же ему наливаем пиво не на трибуне, а в ресторане при стадионе. Так почему он там не может цивилизованно выпить пиво? И сделать выбор в пользу похода на стадион, встретившись с друзьями не в баре, а на стадионе. Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона.