«Палмейрас» хотел вернуть Габриэла Жезуса из «Арсенала»

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вчера, 12:14

Нападающий «Арсенала» мог вернуться в родной клуб.

Как сообщается, «Палмейрас» хотел подписать форварда, однако получил от «канониров» отказ.

Жезус выступал за «Палмейрас» до 2016 года.