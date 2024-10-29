«Палмейрас» хотел вернуть Габриэла Жезуса из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус мог вернуться в родной клуб.
Как сообщается, «Палмейрас» хотел подписать форварда, однако получил от «канониров» отказ.
Жезус выступал за «Палмейрас» до 2016 года.
Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус мог вернуться в родной клуб.
Как сообщается, «Палмейрас» хотел подписать форварда, однако получил от «канониров» отказ.
Жезус выступал за «Палмейрас» до 2016 года.
Артета должен был отпустить Жезуса этим летом и вместо него приобрести более сильного игрока, но Микель не сделал этого, т.к упорно продолжает верить в бразильца....
Артета должен был отпустить Жезуса этим летом и вместо него приобрести более сильного игрока, но Микель не сделал этого, т.к упорно продолжает верить в бразильца....