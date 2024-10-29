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«Палмейрас» хотел вернуть Габриэла Жезуса из «Арсенала»

вчера, 12:14

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус мог вернуться в родной клуб.

Как сообщается, «Палмейрас» хотел подписать форварда, однако получил от «канониров» отказ.

Жезус выступал за «Палмейрас» до 2016 года.

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Все комментарии
wc26u26tp4mx
wc26u26tp4mx
вчера в 15:58
На ТМ 55 лямов, не потянули просто)
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:08
Порой упрямство Артеты идет во вред команде! Во-первых, Жезус травмотичен, пропускает много игр из-за этого, во-вторых, уровень команды сейчас выше и такой игрок как Жезус может только сидеть на лавке, а для лавочника у него слишком высокая з/п...
Артета должен был отпустить Жезуса этим летом и вместо него приобрести более сильного игрока, но Микель не сделал этого, т.к упорно продолжает верить в бразильца....
allemz
allemz
вчера в 12:19
Получили отказ, потому что Зенит предложил больше
xhz96gavxnw9
xhz96gavxnw9
вчера в 12:16
Из Арсенала игрока они могли вернуть только на халяву. Арсенал не захотел разбрасываться деньгами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:16
Давно не прогрессирует. Арсенала слить бы его, и купить забивного напа!
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