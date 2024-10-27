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В «Дженоа» анонсировали переход Балотелли

вчера, 23:20

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о предстоящем трансфере нападающего Марио Балотелли. Его слова приводит Calciomercato.com со ссылкой на DAZN.

Как я уже сказал, мы проверяли состояние наших травмированных игроков, прежде чем сделать выбор. В течение недели у нас не было положительных новостей о Витинье и Мессиасе, а также была травма Экубана. Поэтому мы решили пойти до конца с Балотелли. Мы ожидаем большого энтузиазма, он выразил огромное желание вернуться и приехать в Геную. Если завтра не произойдёт никаких неожиданностей, он станет игроком «Дженоа». Он подарил нам огромный позитив.

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112910415
112910415
сегодня в 07:25
если хотели часто попадать в новостные ленты,
то мечты сбудутся !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:01
Балотелли это тот, кто в раздевалке писал в бутсы своим одноклубникам... Мало того, считал это весёлой шуткой. Зачем им нужен больной человек? В Дженоа ещё очень сильно пожалеют об ошибке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
"Мы ожидаем большого энтузиазма," - только вот в каком направлении он будет проявлен?)
Гость
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