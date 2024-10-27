В «Дженоа» анонсировали переход Балотелли

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался о предстоящем трансфере нападающего . Его слова приводит Calciomercato.com со ссылкой на DAZN.

Как я уже сказал, мы проверяли состояние наших травмированных игроков, прежде чем сделать выбор. В течение недели у нас не было положительных новостей о Витинье и Мессиасе, а также была травма Экубана. Поэтому мы решили пойти до конца с Балотелли. Мы ожидаем большого энтузиазма, он выразил огромное желание вернуться и приехать в Геную. Если завтра не произойдёт никаких неожиданностей, он станет игроком «Дженоа». Он подарил нам огромный позитив.