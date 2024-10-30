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Гвардиола рассказал о состоянии Де Брюйне

вчера, 12:10

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, когда в строй вернётся полузащитник Кевин Де Брюйне.

Бельгиец 18 сентября получил травму бедра в матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

Я хотел бы вам сказать, особенно я хотел бы знать это, но прямо сейчас не знаю. Он чувствует, что может тренироваться, но не для того, чтобы выйти на тот уровень, который нам нужен в соревнованиях. Когда он бьёт по мячу или что-то ещё, у него всё ещё болит, и он не чувствует себя [правильно]. Кевин должен чувствовать себя хорошо, чтобы проявить свой огромный талант. Он чувствует себя лучше, но не лучшим образом.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:44
Пора его продать. Игрок важный, много сделал для МС, но травмы не первый сезон его мучают. Если добавить к этому огромную зарплату, сейчас Де Брюйне выглядит обузой. Пока есть ценность в нем, нужно продавать, а то станет Неймаром.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:15
Рыжему здоровья, но пора уже замену искать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:13
КДБ здоровья. Важный игрок для Сити.
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