Гвардиола рассказал о состоянии Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос, когда в строй вернётся полузащитник .

Бельгиец 18 сентября получил травму бедра в матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

Я хотел бы вам сказать, особенно я хотел бы знать это, но прямо сейчас не знаю. Он чувствует, что может тренироваться, но не для того, чтобы выйти на тот уровень, который нам нужен в соревнованиях. Когда он бьёт по мячу или что-то ещё, у него всё ещё болит, и он не чувствует себя [правильно]. Кевин должен чувствовать себя хорошо, чтобы проявить свой огромный талант. Он чувствует себя лучше, но не лучшим образом.