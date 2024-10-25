Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»

1729889083

25 октября 2024, 23:44

Вингер «Ливерпуля» получил повреждение в игре против «Челси» (2:1) 20 октября и не сыграл в Лиге чемпионов против «Лейцига» 23-го.

Главный тренер Арне Слот сообщил, что португалец не будет готов к матчу против «Арсенала» в воскресенье и завтра еще не будет тренироваться.

Нападающий «Ливерпуля» хоть и может завтра начать работу в общей группе, но с «канонирами» тоже не сыграет.