Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота получил повреждение в игре против «Челси» (2:1) 20 октября и не сыграл в Лиге чемпионов против «Лейцига» 23-го.
Главный тренер Арне Слот сообщил, что португалец не будет готов к матчу против «Арсенала» в воскресенье и завтра еще не будет тренироваться.
Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза хоть и может завтра начать работу в общей группе, но с «канонирами» тоже не сыграет.
У нас тоже большие потери, жаль, хотелось бы посмотреть матч, когда составы были бы оптимальными....
У нас тоже большие потери, жаль, хотелось бы посмотреть матч, когда составы были бы оптимальными....