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Жота пропустит матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»

25 октября 2024, 23:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль19:30 Не начался

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота получил повреждение в игре против «Челси» (2:1) 20 октября и не сыграл в Лиге чемпионов против «Лейцига» 23-го.

Главный тренер Арне Слот сообщил, что португалец не будет готов к матчу против «Арсенала» в воскресенье и завтра еще не будет тренироваться.

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза хоть и может завтра начать работу в общей группе, но с «канонирами» тоже не сыграет.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:53
О как, Жота любит забивать в наши ворота, и тут можнл сказать нам повезло, если конечно же Слот не блефует.....
У нас тоже большие потери, жаль, хотелось бы посмотреть матч, когда составы были бы оптимальными....
heetg4ezp27h
heetg4ezp27h
вчера в 05:11
И без него Ливер должен справиться
pfmru6h5da6r
pfmru6h5da6r
вчера в 03:15
Может это спасёт Арсенал от разгрома
Гость
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