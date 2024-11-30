Аморим не просил руководство МЮ о трансферах зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим настроен на развитие текущего состава клуба.
Португальский специалист не делал никаких запросов по поводу возможных трансферов в ходе зимнего трансферного окна.
Источник отмечает, что тренер сосредоточен на работе с нынешним составом и развитии футболистов.
набирай и развивай, а не с теми, из кого уже ничего не выжмешь,типо прыщавого Антони и гламурного Горначо,вот уж
бездари № 1...!!!
набирай и развивай, а не с теми, из кого уже ничего не выжмешь,типо прыщавого Антони и гламурного Горначо,вот уж
бездари № 1...!!!