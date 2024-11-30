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Аморим не просил руководство МЮ о трансферах зимой

вчера, 18:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим настроен на развитие текущего состава клуба.

Португальский специалист не делал никаких запросов по поводу возможных трансферов в ходе зимнего трансферного окна.

Источник отмечает, что тренер сосредоточен на работе с нынешним составом и развитии футболистов.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:13
Продай зимой Рэшфорда, Бруну, Каземиро, Антони и купи за этиденьги игроков со Спортинга.
shur
shur
вчера в 19:52
...он ещё не знает, что такое настоящяя русская зима,гольстримовский ты наш,
набирай и развивай, а не с теми, из кого уже ничего не выжмешь,типо прыщавого Антони и гламурного Горначо,вот уж
бездари № 1...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:19
Такие тренеры нужны
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