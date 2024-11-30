Аморим не просил руководство МЮ о трансферах зимой

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вчера, 18:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» настроен на развитие текущего состава клуба.

Португальский специалист не делал никаких запросов по поводу возможных трансферов в ходе зимнего трансферного окна.

Источник отмечает, что тренер сосредоточен на работе с нынешним составом и развитии футболистов.