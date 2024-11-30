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Стала известна сумма отступных за Угальде для клубов РПЛ

вчера, 17:22

Сумма отступных за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для российских клубов составит 80 миллионов евро.

Для европейских коллективов эта сумма составляет 30 миллионов.

В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ футболист забил 12 голов.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
Если только несколько провинциальных клубов в складчину приобретут...)))
lotsman
lotsman ответ Casa_Nostra (раскрыть)
вчера в 19:46
Орали. Бесполезен наш ор. Нас никто не спрашивает в таких делах. Хотя орали правильно. Соболева взяли, а пользы от него ноль.
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:21
Про крысу соболевскую орали также.
lotsman
lotsman ответ Casa_Nostra (раскрыть)
вчера в 19:17
Не нужен он Зениту, абсолютно не нужен.
112910415
112910415
вчера в 18:37
вот и ладно
никто не покусится ! )
Capral
Capral
вчера в 17:42
Не смешите меня, никто столько не даст и никто на него виды не имеет. Пусть играет в Спартаке и радует болельщиков КБ!!! Пока, на звезду европейского масштаба он не похож. Способный, техничный, быстрый нападающий, но при очень многих за и против. Такому нападающему нужны тепличные условия на поле, подносчики снарядов, поскольку , сам он не отходит в глубину в поисках мяча, да и физически не очень тянет.
cska1948
cska1948
вчера в 17:36
Не для российских клубов, а для ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО. И тот за 80 миллионов евро его не купит. Спартак безмерно губы раскатал...
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 17:30
Зенитушка потянет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Теперь он стал главной звездой и надеждой Спартака...
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