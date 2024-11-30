Стала известна сумма отступных за Угальде для клубов РПЛ

Сумма отступных за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для российских клубов составит 80 миллионов евро.
Для европейских коллективов эта сумма составляет 30 миллионов.
В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ футболист забил 12 голов.
Сумма отступных за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для российских клубов составит 80 миллионов евро.
Для европейских коллективов эта сумма составляет 30 миллионов.
В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ футболист забил 12 голов.
никто не покусится ! )
никто не покусится ! )