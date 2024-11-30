«Реал» оповестил «Ливерпуль» о желании подписать Трента

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сегодня, 11:28

По информации источника, «Реал» проинформировал «Ливерпуль» о своём желании подписать защитника .

Игрок может заключить предварительное соглашение с зарубежным клубом в январе, поскольку его контракт истекает следующим летом. Однако источники, близкие к «сливочным», говорят, что они хотят проявить уважение к своим коллегам из Англии.

В октябре из-за травмы крестообразной связки выбыл основной правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Также отмечается, что футболист «Ливерпуля» поддерживает дружбу с полузащитником чемпионов Испании Джудом Беллингемом.