Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» оповестил «Ливерпуль» о желании подписать Трента

сегодня, 11:28

По информации источника, «Реал» проинформировал «Ливерпуль» о своём желании подписать защитника Трента Александер-Арнольда.

Игрок может заключить предварительное соглашение с зарубежным клубом в январе, поскольку его контракт истекает следующим летом. Однако источники, близкие к «сливочным», говорят, что они хотят проявить уважение к своим коллегам из Англии.

В октябре из-за травмы крестообразной связки выбыл основной правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Также отмечается, что футболист «Ливерпуля» поддерживает дружбу с полузащитником чемпионов Испании Джудом Беллингемом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСаудовские клубы готовы платить Салаху больше, чем Криштиану Роналду
Сегодня, 00:04
Слухи«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Боруссии» Менхенгладбах
Вчера, 20:32
СлухиНазваны главные претенденты на подписание Де Брюйне летом
Вчера, 19:08
В «Вулверхэмптоне» заявили, что не отпустят Кунью в «Ман Юнайтед» в январе
Вчера, 18:30
Главный тренер «Брайтона» доволен Фергюсоном
Вчера, 13:43
Нападающий «Ипсвича» входит сферу интересов клубов АПЛ и Бундеслиги
Вчера, 13:17
Сортировать
Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 17:18
Ливерпуль обязан его оставить.
ydmcr8b83dcs
ydmcr8b83dcs ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:45
короче ждёмс)
shur
shur ответ thznpak35gg2 (раскрыть)
сегодня в 13:44
...так у них уже Bluetooth налажен...!!! Осталось Wi-Fi подключить, норм!
thznpak35gg2
thznpak35gg2
сегодня в 13:41
ну конечно Саня не помешает
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:39
Видимо нужный игрок для сливочных...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 