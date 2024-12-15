Шкриньяр, Кимпембе и Коло Муани пропустят матч с «Лионом»

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сегодня, 13:27

Защитники ПСЖ и , а также нападающий не сыграют в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба парижан, данное решение принято главным тренером , а основанием для него послужили спортивные причины.

Ранее сообщалось, что у испанского специалиста конфликт с группой игроков клуба. Как сообщал в начале этого месяца журналист Лоик Танзи, в их число входят как раз Кимпембе и Коло Муани.