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Шкриньяр, Кимпембе и Коло Муани пропустят матч с «Лионом»

сегодня, 13:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион22:45 Не начался

Защитники ПСЖ Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, а также нападающий Рандаль Коло Муани не сыграют в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба парижан, данное решение принято главным тренером Луисом Энрике, а основанием для него послужили спортивные причины.

Ранее сообщалось, что у испанского специалиста конфликт с группой игроков клуба. Как сообщал в начале этого месяца журналист Лоик Танзи, в их число входят как раз Кимпембе и Коло Муани.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:22
Для ПСЖ это плохая новость.
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