Шкриньяр, Кимпембе и Коло Муани пропустят матч с «Лионом»

Защитники ПСЖ Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, а также нападающий Рандаль Коло Муани не сыграют в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт сегодня вечером.
Как сообщает пресс-служба парижан, данное решение принято главным тренером Луисом Энрике, а основанием для него послужили спортивные причины.
Ранее сообщалось, что у испанского специалиста конфликт с группой игроков клуба. Как сообщал в начале этого месяца журналист Лоик Танзи, в их число входят как раз Кимпембе и Коло Муани.