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Ольмо сможет уйти из «Барсы» бесплатно, если его не смогут зарегистрировать

вчера, 15:02

По информации источника, полузащитник Даниэль Ольмо сможет уйти бесплатно, если «Барселона» не сможет зарегистрировать его.

Соответствующее условие было включено в контракт Ольмо в августе, когда Даниэль согласился быть зарегистрированным только на первую половину сезона. Оно будет действовать в течение всего срока соглашения, которое истекает в 2030 году.

Отмечается, что на данный момент Ольмо не планирует уходить из «Барселоны». Испанец сохраняет спокойствие и доверяет клубу в вопросах регистрации.

Текущий срок регистрации Ольмо в Ла Лиге заканчивается 31 декабря – «Барселона» воспользовалась возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм на фоне повреждения Андреаса Кристенсена.

Сообщалось, что каталонцы готовятся активировать рычаг на сумму около 200 млн евро, который позволит зарегистрировать полузащитника.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:18
Хороший полузащитник,Барсе надо оставлять.
monah-10
monah-10
вчера в 20:06
Да Араухо вылетил, так что все норм
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:05
Над Лапорта вся Европа смеётся. Болельщикам терпения))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:55
Что за ерунда, как бесплатно?
cm4j79sn6z4f
cm4j79sn6z4f
вчера в 16:45
дёрнут новый рычаг
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:53
Думаю что Барса сумеет найти лазейки и его зарегистрировать....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:16
Зарегистрируют по-любому, найдут способы
sns3ewh4txbv
sns3ewh4txbv
вчера в 15:06
Кто-то им очередной гигантский кредит выделил.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:06
В Челси бы его с Палмером шороху могут навести
Гость
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