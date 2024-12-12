Вопрос увеличения лимита на легионеров в Первой лиге подвешен

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сегодня, 12:53

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) рассказал о ситуации с лимитом на легионеров в Первой и Второй лиге.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге количество легионеров может быть увеличено до семи в заявке (сейчас лимит — четыре футболиста) и до пяти на поле, а во Второй лиге могут разрешать заявлять трёх иностранцев не старше 23 лет.