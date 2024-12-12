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Вопрос увеличения лимита на легионеров в Первой лиге подвешен

сегодня, 12:53

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о ситуации с лимитом на легионеров в Первой и Второй лиге.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге количество легионеров может быть увеличено до семи в заявке (сейчас лимит — четыре футболиста) и до пяти на поле, а во Второй лиге могут разрешать заявлять трёх иностранцев не старше 23 лет.

Проводили опрос среди клубов по поводу лимита на легионеров. Есть противоположные мнения, они разделились 50 на 50. Многие клубы считают, что нужно вводить возможность участия легионеров в соревнованиях Второй лиги. Также шло обсуждение увеличения лимита в Первой лиге, чтобы клубы научились работать с легионерами, [работать] на иностранных рынках. Также [увеличение числа легионеров в Первой лиге] может служить стимулом для роста российских игроков. Другие выступают против, потому что мы должны развивать воспитанников. Сейчас вопрос подвешен. Вопрос легионеров — компетенция министерства спорта. Этот путь нужно пройти и синхронизировать всю вертикаль.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:56
Иван Добра! По мне так вообще запретить! Потолок зарплат и Два места оставить из под потолка зарплат! Молодым игрокам зарплату новичка на первые три года!Пусть нарабатывает на новый контракт а не за паспорт получает! А то щас молодежь села на жирный контракт и получает а не зарабатывает!Такие правила есть в НХЛ , НБА и МЛС строилась по этим правилам!Но это так мечты!
STVA 1
STVA 1 ответ ry4ywwfjavg8 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Мое мнение в РПЛ тоже!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:49
Приветствую! А ведь аксиома блин)))
ry4ywwfjavg8
ry4ywwfjavg8
сегодня в 14:03
В первой и второй лигах лимит легионеров нужно сокращать, а не увеличивать.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:42
Могу предположить, что за увеличение числа легионеров для клубов Первой лиги ратуют прежде всего те команды, так называемые "лифты", которые в первую очередь претендуют на повышение в классе и, у которых как правило бюджет побогаче, чем у более слабых команд и, получающих возможность безболезненно интегрировать в РПЛ, в случае перехода на верх. Но по мне, так надо сделать единые правила для всех лиг, а количество легионеров сократить до минимума, в заявке не более семи, а на поле не более четырёх, по одному на каждую линию.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Потому что чудаки на букву М.
Моё Почтение!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:23
Чудаки на букву М! Зачем увеличивать?
Capral
Capral
сегодня в 13:08
Подвешен за какое место?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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