Вопрос увеличения лимита на легионеров в Первой лиге подвешен

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о ситуации с лимитом на легионеров в Первой и Второй лиге.
Ранее сообщалось, что в Первой лиге количество легионеров может быть увеличено до семи в заявке (сейчас лимит — четыре футболиста) и до пяти на поле, а во Второй лиге могут разрешать заявлять трёх иностранцев не старше 23 лет.
Проводили опрос среди клубов по поводу лимита на легионеров. Есть противоположные мнения, они разделились 50 на 50. Многие клубы считают, что нужно вводить возможность участия легионеров в соревнованиях Второй лиги. Также шло обсуждение увеличения лимита в Первой лиге, чтобы клубы научились работать с легионерами, [работать] на иностранных рынках. Также [увеличение числа легионеров в Первой лиге] может служить стимулом для роста российских игроков. Другие выступают против, потому что мы должны развивать воспитанников. Сейчас вопрос подвешен. Вопрос легионеров — компетенция министерства спорта. Этот путь нужно пройти и синхронизировать всю вертикаль.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!