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Дубль Дембеле помог ПСЖ переиграть «Монако» в матче Лиги 1

сегодня, 01:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ на выезде переиграл «Монако» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции (4:2).

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ. На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте Усман Дембеле сравнял счёт. На 83-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Дембеле оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте, когда голкипер парижан получил удар шипами в лицо. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«Монако» занимает 3-е место в Лиге 1 (30 очков). ПСЖ лидирует (40 баллов).

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 01:32
Сафонов красиво проводил глазами второй мяч.. Несмотря на крупный счет игра была бездарная.. Скукота от енрике.. Единственное что порадовало это игра Аклюша. Очень интересный чел. И справа и слева и по центру прет и не боится. Надеюсь упоротый Дешам очнется и даст ему шанс в сборной. Плюс 1 белый и по ходу креативный игрок точно не помешает сегодняшней темной Франции..
Брулин
Брулин
сегодня в 01:16
Я впервые в этом сезоне включил Лигу 1 и что я увидел? Монако из за всех сил тащил слепой судья, Монако в принципе играют как умалишённые костоломы, но все равно ПСЖ победил. Короче интерес этот чемпионат не вызывает, Монако никаким местом ПСЖ не конкурент, а на ПСЖ посмотрю в ЛЧ, как минимум матчи против МС и Штутгарта будут интересными
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:10
Эх судейка пенальти не дал Монако, а так 3:3 было бы скорей всего. Никакой интриги во Франции((
А Сафон, когда забивали ему второй гол, просто стоял как вкопанный, зачем его покупали пока не ясно.
Гость
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