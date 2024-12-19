Дубль Дембеле помог ПСЖ переиграть «Монако» в матче Лиги 1

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сегодня, 01:09

ПСЖ на выезде переиграл «Монако» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции (4:2).

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник « ПСЖ » Дезире Дуэ. На 53-й минуте Элисс Бен-Сегир сравнял счёт, реализовав пенальти. На 60-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте Усман Дембеле сравнял счёт. На 83-й минуте Гонсалу Рамуш снова вывел гостей вперёд. На 90+8-й минуте Дембеле оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте, когда голкипер парижан получил удар шипами в лицо. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.