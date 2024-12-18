«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок

«Реал» обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
На 37-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Родриго Силва удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте Винисиус Жуниор с пенальти довёл счёт до разгромного.
«Реал» выиграл межконтинентальный кубок в четвёртый раз в своей истории, став самой титулованной командой турнира.
Сливочных с победой и очередным кубком
Сливочных с победой и очередным кубком
Еще раз- с победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз- с победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
соточку индийского чая,за твоё драгоценное и в люлю!!!
Keine Langeweile, bis später...!
соточку индийского чая,за твоё драгоценное и в люлю!!!
Keine Langeweile, bis später...!
Мне он запомнился в фильме "Ас из асов"!!!
Мне он запомнился в фильме "Ас из асов"!!!
Твоё здоровье,Коко...!"
Коля Караченцев озвучивал, иных уж нет,а те далече,аминь!
Твоё здоровье,Коко...!"
Коля Караченцев озвучивал, иных уж нет,а те далече,аминь!
понимаешь,как прекрасна эта машина,как она совершенна....!
понимаешь,как прекрасна эта машина,как она совершенна....!
Спасибо команде
Теперь надо обыгрывать Севилью и выходить на первое место в ЛаЛиге
Спасибо команде
Теперь надо обыгрывать Севилью и выходить на первое место в ЛаЛиге
Борьбы не получилось. Реал заведомо был сильней соперника и показалось, что играл в четверть силы. Пачука неплохо смотрелся в 1-м тайме, контролировал центр поля, но класса, очевидного, команде не хватило... На мой взгляд- лучший Джуд, ну и Вини хорош. Мбаппе, как обычно не впечатлил. Кроме гола, который ему буквально выдал Вини, Мбаппе, ничем особым не запомнился.
Повезло Рюдигеру, что на 90мин., не засчитали гол Пачуки, в противном случае, можно было бы предъявить претензию защитнику Реала в том, что в очередной раз потерял и позицию и игрока... Ну а по игре, всё однозначно и просто, и признаться, на финал, чисто визуально, этот матч не тянул- весовые категории разные. Вини понравился, в первом голе, как всегда- технично и феерично!!!
Еще раз, Лучший Клуб мира- с очередным трофеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Борьбы не получилось. Реал заведомо был сильней соперника и показалось, что играл в четверть силы. Пачука неплохо смотрелся в 1-м тайме, контролировал центр поля, но класса, очевидного, команде не хватило... На мой взгляд- лучший Джуд, ну и Вини хорош. Мбаппе, как обычно не впечатлил. Кроме гола, который ему буквально выдал Вини, Мбаппе, ничем особым не запомнился.
Повезло Рюдигеру, что на 90мин., не засчитали гол Пачуки, в противном случае, можно было бы предъявить претензию защитнику Реала в том, что в очередной раз потерял и позицию и игрока... Ну а по игре, всё однозначно и просто, и признаться, на финал, чисто визуально, этот матч не тянул- весовые категории разные. Вини понравился, в первом голе, как всегда- технично и феерично!!!
Еще раз, Лучший Клуб мира- с очередным трофеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну теперь осталось обыграть севу в этом году!!!
ну теперь осталось обыграть севу в этом году!!!