«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок

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вчера, 21:50

«Реал» обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА .

На 37-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Родриго Силва удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте Винисиус Жуниор с пенальти довёл счёт до разгромного.

«Реал» выиграл межконтинентальный кубок в четвёртый раз в своей истории, став самой титулованной командой турнира.