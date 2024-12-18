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«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок

вчера, 21:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

«Реал» обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

На 37-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Родриго Силва удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте Винисиус Жуниор с пенальти довёл счёт до разгромного.

«Реал» выиграл межконтинентальный кубок в четвёртый раз в своей истории, став самой титулованной командой турнира.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:24
Ну тут без вариантов. Реал в любом состоянии обязан был обыгрывать таких соперников.
Сливочных с победой и очередным кубком
амурец
амурец
сегодня в 00:19
Реал с кубуом, впрочем другого результата и ожидать было нельзя, слишком разный уровень команд
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 23:59
Понятное дело, что против Реала. Отмена гол в матче против Валенсии, не поставленный пенальти в матче с Райо и многое многое другое. Это ведь не совпадение!
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 23:33
а еще кстати пеналь был точь в точь как в матче с райо, так тут даже и на Вар проверили и 100% назначили, а в игре с вальекано даже рассматривать не стали!!ну вот и где справедливость? ну или в испании просто судьи против Реала!?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:29
Спасибо, Дружище!!! Я не скучаю. Тебе Здоровья, и споки ночи!!!
Еще раз- с победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 23:24
...на радостях и спать не хочется,но надо Федя,надо !...Минхерц,
соточку индийского чая,за твоё драгоценное и в люлю!!!
Keine Langeweile, bis später...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:14
Да, это он- собственной персоной!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:13
Красавец!!!
Мне он запомнился в фильме "Ас из асов"!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:12
...да,да и ещё да...!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:06
...а как тебе красавчик Бельмондо: " Кофе,рюмку ликёра,сигару...!"
Твоё здоровье,Коко...!"
Коля Караченцев озвучивал, иных уж нет,а те далече,аминь!
ABir
ABir
вчера в 23:05
Кто бы сомневался в победе сливочных.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
Присоединяюсь и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сейчас, Санёк, ты напомнил мне комиссара Миклована. Он тоже- любил красивых женщин, красивые картины, красивые машины и вкусное вино...))))))))))))))))))))))))))))))))
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 22:55
Для коллекции сойдёт
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
...без намёков на немецкое производства , просто Я за любое после вкусие в искусстве,в спорте, в живописи,в кино,в театре,в хэд мэйде, в общении с любимыми женщинами,в конце концов....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Соглашусь, пожалуй!!!)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:45
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:38
    ...да скучновато! Но ведь когда издали видешь как медленно,но красиво и уверенно мимо тебя проезжает "Мерседес",ты сразу
    понимаешь,как прекрасна эта машина,как она совершенна....!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 22:34
    Мбаппе клепает трофей за трофеем
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Санёк, ну конечно, и тебя, Дружище, персонально- с победой Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 22:28
    Титул есть титул,тем более пятый в 2024 году
    Спасибо команде
    Теперь надо обыгрывать Севилью и выходить на первое место в ЛаЛиге
    shur
    shur ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Спасибо,Бро!!!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:24
    Можно поздравить!Сомнений не было!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 22:24
    Против Пачики они топы
    shur
    shur
    вчера в 22:23
    ...всех с победой и крепнуть,выздоравливать,усиливаться!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:22
    ...Минхерц от души,данке шон!!!
    shur
    shur ответ rmrmrml (раскрыть)
    вчера в 22:20
    ...спасибо,Бро!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:12
    "Пачука" - интересная, техничная команда южно - американского типа, но...играет в среднем темпе, который мог привести в этом матче к успеху только в исключительном случае. Таковой ей не представился по причине того, что "Реал" играет элементарно в более быстрый футбол в атаке, а в защите успевал перестроиться и, в общем - то, предоставил сопернику мало шансов для взятия ворот.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:01
    Всех болельщиков Реала- с очередным титулом, и персонально, конечно- Карла Великого!!!!!!!
    Борьбы не получилось. Реал заведомо был сильней соперника и показалось, что играл в четверть силы. Пачука неплохо смотрелся в 1-м тайме, контролировал центр поля, но класса, очевидного, команде не хватило... На мой взгляд- лучший Джуд, ну и Вини хорош. Мбаппе, как обычно не впечатлил. Кроме гола, который ему буквально выдал Вини, Мбаппе, ничем особым не запомнился.

    Повезло Рюдигеру, что на 90мин., не засчитали гол Пачуки, в противном случае, можно было бы предъявить претензию защитнику Реала в том, что в очередной раз потерял и позицию и игрока... Ну а по игре, всё однозначно и просто, и признаться, на финал, чисто визуально, этот матч не тянул- весовые категории разные. Вини понравился, в первом голе, как всегда- технично и феерично!!!

    Еще раз, Лучший Клуб мира- с очередным трофеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    rmrmrml
    rmrmrml
    вчера в 22:00
    на одной ноге можно сказать выиграли!!! поздравляю Реал!!! могли конечно и лучше в атаке сыграть, ну хорошо что хоть в защите хорошо сыграли!!! трио напав забили, жаль только что и Беллигол не забил!!!
    ну теперь осталось обыграть севу в этом году!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:51
    Предсказуемо. Мексика не конкурент для Африки))
    Гость
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