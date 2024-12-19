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Слот оценил игру Кьезы

сегодня, 12:06
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру нападающего «красных» и сборной Италии Федерико Кьезы в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона».

Приятно видеть, что он вернулся и что у него было несколько хороших моментов в игре.

Я видел несколько действительно хороших моментов и несколько моментов, в которых я чувствовал: «Хорошо, ты можешь сделать лучше, чем это. Это нормально».

Напомним, Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2028 года. За «красных» 27-летний правый вингер сыграл 4 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:22
так что пусть набирает форму и без травм.
удачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:21
а Слот лысый дипломат)))
да, у Кьезы скорость есть, и бороться умеет.
вышел словно впервые видит мяч. но потом вроде нашелся с мячом взаимопонимание, немного уже не кружился вокруг своей оси, чтоб не потерят ориентацию.
будем наблюдать за Кьезой, игрок талант.
и надеемся, что сможет разгрузить Салаха. ибо его брали на подмену египтянина.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:22
Видно было , что Федерико , ну очень старался...
drug01
drug01
сегодня в 12:17
Высокая оценка, это очень приятно
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