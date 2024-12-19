Слот оценил игру Кьезы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру нападающего «красных» и сборной Италии Федерико Кьезы в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона».
Приятно видеть, что он вернулся и что у него было несколько хороших моментов в игре.
Я видел несколько действительно хороших моментов и несколько моментов, в которых я чувствовал: «Хорошо, ты можешь сделать лучше, чем это. Это нормально».
Напомним, Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2028 года. За «красных» 27-летний правый вингер сыграл 4 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.
удачи!
удачи!
да, у Кьезы скорость есть, и бороться умеет.
вышел словно впервые видит мяч. но потом вроде нашелся с мячом взаимопонимание, немного уже не кружился вокруг своей оси, чтоб не потерят ориентацию.
будем наблюдать за Кьезой, игрок талант.
и надеемся, что сможет разгрузить Салаха. ибо его брали на подмену египтянина.
да, у Кьезы скорость есть, и бороться умеет.
вышел словно впервые видит мяч. но потом вроде нашелся с мячом взаимопонимание, немного уже не кружился вокруг своей оси, чтоб не потерят ориентацию.
будем наблюдать за Кьезой, игрок талант.
и надеемся, что сможет разгрузить Салаха. ибо его брали на подмену египтянина.