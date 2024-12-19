Слот оценил игру Кьезы

Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру нападающего «красных» и сборной Италии в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона».

Приятно видеть, что он вернулся и что у него было несколько хороших моментов в игре.

Я видел несколько действительно хороших моментов и несколько моментов, в которых я чувствовал: «Хорошо, ты можешь сделать лучше, чем это. Это нормально».