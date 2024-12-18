Винисиус: «„Реал“ доказал, что он лучший в мире»

Вингер «Реала» оценил выступление «Реала» в 2024 году.

Мы всегда хотим выигрывать все трофеи. Мы доказали, что являемся лучшим клубом мира. Надеюсь, мы еще долго сможем продолжать в том же духе и приносить клубу титулы. Думаю, это действительно знаменует собой эпоху. Команда делает то, о чем просит история. Немногие игроки могут носить эту майку. Мы избранные.