Винисиус: «„Реал“ доказал, что он лучший в мире»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор оценил выступление «Реала» в 2024 году.
Мы всегда хотим выигрывать все трофеи. Мы доказали, что являемся лучшим клубом мира. Надеюсь, мы еще долго сможем продолжать в том же духе и приносить клубу титулы. Думаю, это действительно знаменует собой эпоху. Команда делает то, о чем просит история. Немногие игроки могут носить эту майку. Мы избранные.
Сегодня «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале «Пачуку» (3:0). Всего в 2024 году мадридский клуб выиграл 5 трофеев.
Карло Анчелотти - лучший тренер мира, лучший тренер 21-го века!!! Винисиус Жуниор - лучший игрок мира!!! Джуд Беллингэм - лучший полузащитник мира!!! Тибо Куртуа - лучший вратарь мира!!!
Карло Анчелотти - лучший тренер мира, лучший тренер 21-го века!!! Винисиус Жуниор - лучший игрок мира!!! Джуд Беллингэм - лучший полузащитник мира!!! Тибо Куртуа - лучший вратарь мира!!!