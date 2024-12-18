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Винисиус: «„Реал“ доказал, что он лучший в мире»

вчера, 23:53

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор оценил выступление «Реала» в 2024 году.

Мы всегда хотим выигрывать все трофеи. Мы доказали, что являемся лучшим клубом мира. Надеюсь, мы еще долго сможем продолжать в том же духе и приносить клубу титулы. Думаю, это действительно знаменует собой эпоху. Команда делает то, о чем просит история. Немногие игроки могут носить эту майку. Мы избранные.

Сегодня «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, обыграв в финале «Пачуку» (3:0). Всего в 2024 году мадридский клуб выиграл 5 трофеев.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Просто база
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:13
Пфф.. "Трэбл" посмеялся над гарлопаном с плюшевым "ЗМ".. Как и все остальные .. 🤭🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
На мой взгляд, слишком много пафоса от негритёнка...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:54, ред.
Реал Мадрид - лучший клуб в истории футбола!!!
Карло Анчелотти - лучший тренер мира, лучший тренер 21-го века!!! Винисиус Жуниор - лучший игрок мира!!! Джуд Беллингэм - лучший полузащитник мира!!! Тибо Куртуа - лучший вратарь мира!!!
Гость
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