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Анчелотти перед финалом с «Пачукой»: «Мбаппе сыграет, если будет в порядке»

сегодня, 18:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии Килиана Мбаппе.

Вчера он тренировался и испытывал хорошие ощущения. Он делал спринты, и все прошло хорошо. Сегодня мы оценим его ощущения и риски. Если он в порядке, и врачи согласятся, он будет играть. Если есть минимальный риск, то, очевидно, нет. Но ощущения вчера были очень хорошими. Мы настроены оптимистично. Мбаппе – фантастический игрок, и я думаю, что он еще не достиг своего лучшего уровня, хотя он показывал хороший уровень в последних 2-3 матчах. Он может играть на любой позиции: центральным нападающим, слева... Он играет на тех позициях, куда я его ставлю, и с его качеством он может играть где угодно.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» восстановился после травмы и готов сегодня сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Пачукой».

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Все комментарии
_Aslan_
_Aslan_
сегодня в 20:53
Вечер добрый всем. Карло надоел со своим Чуамени, выпусти молодого Асенсио и убери на лавку Мбапе,дай сыграть молодым!!!
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 19:26
...Да, Старина, а если что мы соответственно по полной ему напихаем! Национальным блюдом накормим,от пуза!
Вещий
Вещий
сегодня в 19:01
Путь отрабатывает что в него вложили.... и помогает команде.
Гость
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