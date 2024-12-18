Анчелотти перед финалом с «Пачукой»: «Мбаппе сыграет, если будет в порядке»

Главный тренер «Реала» высказался о состоянии .

Вчера он тренировался и испытывал хорошие ощущения. Он делал спринты, и все прошло хорошо. Сегодня мы оценим его ощущения и риски. Если он в порядке, и врачи согласятся, он будет играть. Если есть минимальный риск, то, очевидно, нет. Но ощущения вчера были очень хорошими. Мы настроены оптимистично. Мбаппе – фантастический игрок, и я думаю, что он еще не достиг своего лучшего уровня, хотя он показывал хороший уровень в последних 2-3 матчах. Он может играть на любой позиции: центральным нападающим, слева... Он играет на тех позициях, куда я его ставлю, и с его качеством он может играть где угодно.