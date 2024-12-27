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Спортдир «Локомотива»: «Монтес отказался от суперпредложения из Мексики»

сегодня, 13:51

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, как «железнодорожникам» удалось подписать защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.

Он отказался от суперпредложения из Мексики — там ему вывалили в три раза больше, чем мы. Он основной игрок сборной Мексики, эта страна принимает следующий чемпионат мира. Представляете себе его мотивацию? Ему нужно быть хорошо готовым, показывать качественный футбол, соответствовать уровню основного игрока национальной команды своей страны. Если бы у него были сомнения — то он «Локомотив» бы не выбрал. К тому же они лучшие друзья с Чавесом, они дружат с 14 лет. Переговорили, тот ему рассказал, какая крутая Москва — и всё, сработало.

Напомним, Монтес перешёл в «Локомотив» из «Альмерии» в сентябре текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил 2 мяча и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 5 миллионов евро.

Ранее агент мексиканца отреагировал на слухи о том, что игрок может покинуть «Локомотив».

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d4zdfje5buq2
d4zdfje5buq2
сегодня в 13:56
Может просто не захотел напрягаться в Мексике, а решил отдохнуть в России.
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