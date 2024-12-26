В «Локомотиве» объяснили, почему не смогли удержать Антона Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» в интервью источнику рассказал, почему не получилось сохранить в клубе полузащитника .

Игрок покинул московскую команду 1 июля в связи с истечением срока контракта. В сентябре хавбек подписал двухлетнее соглашение со швейцарским «Сьоном».

Мы заранее сделали ему хорошее предложение, но Антон до последнего не давал нам ответ. На последней встрече мы ещё улучшили наше предложение, но Антон отказался. Получилось так, что за одно окно от нас ушли два лидера с одинаковым профилем на поле. Отсюда и были мои опасения.