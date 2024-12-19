В «Акроне» рассказали подробности о переходе Дзюбы в клуб

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал подробности подписания нападающего .

Разговор, который состоялся у нас с Артёмом, был накануне закрытия трансферного окна — в ночь с 10 на 11 сентября. На следующий день он уже поехал на медосмотр.

В июне было понятно, что Артём — свободный агент. Все клубы знали, что он размышляет, где продолжить карьеру. Назывались определённые условия, мы их знали, но на тот момент они были неподъёмными. Поэтому дальше активного разговора не последовало.

Обсуждали абсолютно всё, связанное с Артёмом. В первую очередь, конечно, его футбольное мастерство. Потому что без «да» от нашего главного тренера ни один игрок в команду не попадает. Понятно, что Артём Дзюба привлёк к нам дополнительный интерес со стороны аудитории, которая нечасто следила за клубным футболом. Это плюс, который мы, безусловно, тоже учитывали.

Не было такого, что мы всячески закидывали сети, а Артём не мог из них выпутаться. На мой взгляд, это был обоюдный интерес, возникший на фоне того, что у нас появилась возможность договориться по финансовым условиям. Обе стороны очень положительно отнеслись к этому вероятному сотрудничеству. Мы просто проговорили некоторые нюансы, рассказали подробнее о клубе и наших ценностях. Сказали Артёму, что нам важны его опыт и лидерские качества, потому что мы уделяем большое внимание развитию молодёжи. Может, он даже нам что-то подскажет, что-то улучшит в быту команды, потому что у него колоссальный опыт лучших раздевалок и баз страны. Поняли: нам вполне по пути, всё довольно комфортно и для Артёма, и для нас. Сошлись на том, что всё у нас может получиться.