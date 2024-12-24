Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыМедийная футбольная лига 2025. 6 сезон

Деле Алли не перейдёт в клуб Медиалиги

сегодня, 17:00

Президент клуба Медиалиги «Титан» Александр Зуев рассказал источнику о том, что бывший игрок «Тоттенхэма» Деле Алли не перейдёт в российскую команду.

Ранее Зуев сообщал о переговорах по трансферу футболиста.

Получили ли какой-то ответ от агента Деле? Да, Деле не готов в данный момент ехать в Россию. Пока переговоры закрыты. По-прежнему ли хотим привезти в свой клуб топ-футболиста? Да, это давняя мечта, и, учитывая то, какие имиджевые моменты данный трансфер может дать нам и лиге, желание увеличивается ещё сильнее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Акроне» рассказали подробности о переходе Дзюбы в клуб
19 декабря
Чемпионские аргументы «Спартака» и «Краснодара». Трансферы мечты для лидеров РПЛ
16 декабряВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии3
Официально«Факел» подписал полузащитника из Беларуси
04 декабря
Скандальный новичок «Зенита» и неудачи «Спартака». Худшие трансферы сезона в РПЛ
13 ноябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Лучшие летние трансферы РПЛ за деньги. Барко, Латышонок и Коста показали себя в первом круге
11 ноябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии13
В «Акроне» рассказали о ходе переговоров по переходу Дзюбы
25 октября
Все комментарии
m948yyvc6c7n
m948yyvc6c7n
сегодня в 18:38
Сразу было понятно. Только если он сам стал бы владельцем клуба.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:15
Аппетит приходит во время еды... Но как то не реально...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:44
Да оно сразу видно были перья жирного селезня!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 