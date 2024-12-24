Деле Алли не перейдёт в клуб Медиалиги

Президент клуба Медиалиги «Титан» Александр Зуев рассказал источнику о том, что бывший игрок «Тоттенхэма» не перейдёт в российскую команду.

Ранее Зуев сообщал о переговорах по трансферу футболиста.

Получили ли какой-то ответ от агента Деле? Да, Деле не готов в данный момент ехать в Россию. Пока переговоры закрыты. По-прежнему ли хотим привезти в свой клуб топ-футболиста? Да, это давняя мечта, и, учитывая то, какие имиджевые моменты данный трансфер может дать нам и лиге, желание увеличивается ещё сильнее.