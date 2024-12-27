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В «Локомотиве» объяснили, почему Глушенков перешёл в «Зенит»

сегодня, 11:36

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о переходе полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

Ситуация с Глушенковым нетипична для «Локомотива». Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из «Крыльев». Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока. На трансфере Глушенкова в «Зенит» клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса. Если мы говорим про Батракова — в его контракте отступных нет.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:00
Все до банального очень просто, деньги 💰 💰 💰 и чемпионский титул !)
rk7z3wcmee89
rk7z3wcmee89
сегодня в 11:44, ред.
Что-то расплывчатое и неправдоподобное.
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