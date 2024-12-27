В «Локомотиве» объяснили, почему Глушенков перешёл в «Зенит»

Генеральный директор московского «Локомотива» высказался о переходе полузащитника в «Зенит».

Ситуация с Глушенковым нетипична для «Локомотива». Максим был нам нужен, а отступные в контракте были одним из обязательных условий при переходе из «Крыльев». Мы пошли на них, иначе бы мы не получили нужного нам игрока. На трансфере Глушенкова в «Зенит» клуб заработал, это позволило нам как улучшить условия действующих контрактов ряда футболистов, так и приобрести Монтеса. Если мы говорим про Батракова — в его контракте отступных нет.