Полузащитник «Динамо» Карраскаль может перейти в турецкий клуб

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть «Динамо».
По данным источника, интерес к подписанию колумбийца проявляет «Трабзонспор». Турецкий клуб хочет оформить переход вингера до закрытия зимнего трансферного окна.
Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть «Динамо».
По данным источника, интерес к подписанию колумбийца проявляет «Трабзонспор». Турецкий клуб хочет оформить переход вингера до закрытия зимнего трансферного окна.
Так что пока это всё ботва, таковой наверняка и останется
Так что пока это всё ботва, таковой наверняка и останется