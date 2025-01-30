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Полузащитник «Динамо» Карраскаль может перейти в турецкий клуб

сегодня, 22:53

Полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть «Динамо».

По данным источника, интерес к подписанию колумбийца проявляет «Трабзонспор». Турецкий клуб хочет оформить переход вингера до закрытия зимнего трансферного окна.

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баск
баск
сегодня в 23:11
Интерес к Караскалю Трабзонспор проявляет ещё с лета, но официального предложения не делал и только болтает, причём сумму "предполагаемого" трансфера называет смешную..

Так что пока это всё ботва, таковой наверняка и останется
drug01
drug01
сегодня в 22:59
Не долго он поиграл у нас....
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